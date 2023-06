Tallulah Willis, la tercera hija del actor Bruce Willis con su exesposa Demi Moore, compartió detalles de cómo fue el momento previo al diagnóstico de su padre y relató que “sabía que algo anda mal hace mucho tiempo“.

¿Qué dijo?

La actriz de 29 años realizó un ensayo en primera persona para Vogue publicado este miércoles, donde recordó que, en un principio, pensaban que la “falta de respuestas” de su padre se debían a problemas de audición debido a sus años como estrella de acción en Hollywood.

“Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y, a veces, lo tomé como algo personal”, recordó.

Tallulah continuó explicando que su padre “había tenido dos bebés con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre”.

“Mi familia anunció a principios de 2022 que Bruce Willis sufría de afasia, una incapacidad del cerebro para hablar o comprender el habla, y a principios de este año nos enteramos de que ese síntoma era una característica de la demencia frontotemporal, un trastorno neurológico progresivo que erosiona su cognición y comportamiento día a día”.

Dentro de su relato, la actriz contó que por mucho tiempo trato de evadir la situación con su padre, hasta que, en el verano de 2021, tras asistir a una boda, le tomó el real peso a la enfermedad.

El padre de la novia pronunció un discurso delante de todos los invitados, aquello la devastó.

“De repente me di cuenta de que nunca llegaría a ese momento, mi papá hablando de mí en la edad adulta en mi boda. Fue devastador. Dejé la mesa de la cena, salí y lloré entre los arbustos”, escribió.

Tallula concluyó su ensayo comentando que se autodesignó la tarea de documentar todo lo que tenga relación con su padre: “Me doy cuenta de que estoy tratando de documentar, de crear un registro para que, el día que no esté, recordarlo a él y a nosotros“.

