Henry Cavill será padre por primera vez.

La propia estrella de Superman confirmó que su novia, Natalie Viscuso, está embarazada.

“Estoy muy emocionado por ello. Natalie y yo estamos muy ilusionados”, dijo Cavill a Access Hollywood durante la premiere en Nueva York de su nueva película The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Y también adelantó: “Estoy seguro de que verán mucho más de eso”.

¿Quién es Natalie Viscuso?

Es originaria de Roswell, Nuevo México, y comenzó a labrarse un futuro prometedor en el medio tras mudarse a La Jolla, California.

En 2005, fue parte del tercer episodio de la primera temporada del docureality My Super Sweet 16, de MTV.

En el capítulo dedicado a su lujosa fiesta de cumpleaños, se narran detalles sobre su vida en aquel entonces.

Por ejemplo, que vivía en una casa avaluada en cinco millones de dólares y su padre era dueño de cinco clubes nocturnos del sur de California.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por N a t a l i e (@nviscuso)

En su ascenso como ejecutiva en Hollywood, Viscuso fue vicepresidenta de televisión y estudios digitales en Legendary Entertainment.

Legendary es una de las compañías responsables de dos películas protagonizadas por Cavill: Man of Steel (2013) y Enola Holmes (2020).

Fue precisamente un año después del estreno de este último filme que ambos se mostraron juntos por primera vez en redes sociales.

También trabajó en Dune (2021), protagonizada por Zendaya y Timothée Chalamet, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por N a t a l i e (@nviscuso)

En mayo de 2022, Deadline informó que Viscuso había cambiado de trabajo.

El medio, caracterizado por sus breakings en noticias sobre la industria cinematográfica, escribió que había sido contratada como vicepresidenta del área televisiva.

También tuvo proyectos en desarrollo en Hulu, Peacock y Apple. Previo a ello, tuvo cargos en Weinstein Co./Dimension y Tomorrow Studios.

Más allá de su carrera, Viscuso siente una pasión por los animales, particularmente los perros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por N a t a l i e (@nviscuso)

Aquel amor se hizo patente en múltiples publicaciones dedicadas a su bulldog francés, Meat, hasta su fallecimiento en abril de 2023, a los 14 años.

Dos meses después, la pareja anunció en conjunto la llegada de una nueva mascota a sus vidas.

“Henry y yo extrañamos a nuestro Meat todos los días -nada jamás llenará ese vacío- pero estamos muy emocionados tras la llegada de un nuevo miembro a la familia. ¡Bienvenido a casa, Baggins!”, escribió Natalie en una publicación que mostraba al cachorro, también de raza bulldog francés, interactuando con el akita de Henry, llamado Kal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Henry Cavill (@henrycavill)

“Natalie y yo hemos abierto un nuevo capítulo en nuestras vidas en algunos sentidos, ¡y este pequeñín forma parte de él! ¡Este es Baggins! Kal está siendo un viejo gruñón, y Baggins está siempre entusiasmado por hacer amigos. Bolsón es una pequeña maravilla y también un pequeño terror, como deben ser los cachorros. Está alimentando nuestros corazones”, escribió el actor tras compartir la misma imagen en su perfil.

Un romance discreto, pero presente ante los reflectores

Henry Cavill hizo pública su relación con Natalie Viscuso en abril de 2021, a través de una publicación en Instagram.

“Este soy yo, tranquilamente confiado poco antes de que mi bella y brillante amor Natalie me destruyera jugando ajedrez”, selló como pie de foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Henry Cavill (@henrycavill)

En mayo de ese mismo año, el actor hizo alusión a la recepción negativa que parte de su fanaticada tuvo ante el anuncio de la relación.

A través de otro post, en el que se retrataba en una selfie junto a Viscuso, defendió la unión amorosa entre ambos.

“Soy muy feliz en el amor, y en la vida. Les agradecería enormemente que fueran felices conmigo. Si no pueden ser felices conmigo, al menos intenten sentirte orgullosos de ustedes mismos y ser su mejor versión”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Henry Cavill (@henrycavill)

Viscuso y Cavill también han participado juntos en varios eventos públicos.

Su primera aparición oficial ante las cámaras fue en octubre de 2022, en la premiere de Enola Holmes 2.

Desde entonces, han aparecido juntos en varias alfombras rojas, incluyendo la premiere de Avatar: The Way of Water en diciembre de 2022 y la premiere de la tercera temporada de The Witcher, en junio de 2023.

A futuro, además de su hijo, la pareja compartirá su trabajo en el proyecto en conjunto en una serie que adaptará Warhammer 40.000, de la franquicia Games Workshop.

Su producción ya fue confirmada por Amazon Prime Video.