Este jueves, durante un evento de prensa en Nueva York, el CEO de HBO, Casey Bloys, anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de House of the Dragon.

En el punto de prensa, los asistentes pudieron presenciar el primer adelanto de lo que será la segunda temporada, según Variety.

House of the Dragon es la precuela de la historia de Games of Thrones, que se sitúa 200 años atrás y se centra en la familia Targaryen y su letanía de dragones.

¿Cuándo se estrenará?

La esperada temporada se estrenará a principio de invierno de 2024 (hemisferio sur) por HBO y contará con ocho nuevos episodios, en donde Rhaenyra Targaryen intentará luchar por el trono de hierro contra su medio hermano Aegon II Targaryen y su madrastra y examiga Alicent Hightower.

Bloys también anunció que nuevos actores se incorporarán al elenco de la serie: Gayle Rankin como Alys Rivers, Simon Russell; Beale como Ser Simon Strong; Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y Abubakar Salim como Alyn de Hull.