Durante una dinámica de preguntas incómodas en el programa conducido por James Corden, Harry Styles habló sobre una posible reunión de One Direction y no descartó que suceda.

¿Cuál fue el contexto de la declaración?

En la madruga (de Chile) de este viernes fue emitido el capítulo final del programa estadounidense The Late Late Show, conducido por James Corden, en el cual fans de One Direction especulaban que podría haber una reunión de la banda, dado que su conductor los tuvo de invitados en múltiples ocasiones cuando aún eran parte del grupo y luego en sus carreras de solistas.

Finalmente, aquello no pasó y tuvo como invitados a Will Farrell y solo un ex integrante de la famosa boyband, Harry Styles.

Como ya es tradición, dentro de las dinámicas del programa, se realizó el juego de las preguntas incomodas entre los invitados, en el cual si alguien quiere evitar contestar debe comer o beber algo asqueroso.

En la dinámica, cada invitado debió leer su propia pregunta incómoda. Fue en ese momento que el intérprete de Watermelon Sugar se ganó las ovaciones del público.

“¿Habrá una reunión de One Direction?“, se preguntó así mismo Styles entre los gritos y aplausos de los presentes, a lo que respondió: “Creo que nunca diría nunca a eso”

Además, el cantante agregó: “Pienso que hubo un momento en que todos sentimos ganas de aquello, que deseábamos hacerlo”

“No veo por qué no pasaría“, concluyó.