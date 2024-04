Todo parece indicar que el temor que los alumnos de Hogwarts sentían hacia el profesor Snape traspasaba la pantalla.

Al menos, en algunas de las adaptaciones cinematográficas tras los exitosos libros de J.K. Rowling.

El actor inglés Daniel Radcliffe (34) confesó que, en las tres primeras películas en las que les tocó trabajar juntos, se sintió “aterrorizado” ante su par Alan Rickman.

Sin embargo, más adelante mantendrían una fraternal amistad hasta la muerte de este último en 2016 -a los 69 años-, en medio de su lucha contra un cáncer de páncreas.

Radcliffe interpretó a Harry Potter durante la década en que la que se filmó la saga completa, mientras que Rickman encarnó a Severus Snape.

Daniel Radfliffe sobre Alan Rickman: “Le tenía terror”

La confesión tuvo lugar durante una reciente participación en el podcast Happy Sad Confused, junto a sus coprotagonistas del musical Merrily We Roll Along, Jonathan Groff y Lindsay Mendez

En él, el fallecido actor rendía homenaje al casting infantil de Harry Potter, especialmente a Radcliffe.

“Recién en los últimos años pude sentarme junto a Daniel en una cafetería de Nueva York. Él estaba (trabajando) en un teatro y yo en otro. Fue un orgullo enorme ir a ver su musical (How to Succeed in Business Without Really Trying). ¿Cómo se atreve a bailar igual de bien que los bailarines neoyorquinos? Lo trabajó mucho”.

“Gracias por mostrarme eso. Nunca antes lo había visto“, le dijo el actor de 34 años a Horowitz, visiblemente conmovido por la pieza.

“Alan Rickman me intimidaba mucho. ¿Cómo no estarlo con esa voz?”, preguntó, dirigiéndose entonces hacia el público presente.

“Incluso escuchando esa voz te olvidas de cuán grave que era hasta que te llega en forma de eco. Me sentí muy intimidado por él en las tres primeras películas. Le tenía terror y me decía a mí mismo: Este tipo me odia. En algún momento se dio cuenta de que yo de verdad me quería dedicar a esto y ponerle empeño”, reflexionó.

Rickman se convirtió en uno de los mayores apoyos profesionales de Radcliffe.

Y este recordó, incluso, que una vez puso fin antes de tiempo unas vacaciones personales para poder ir a verlo en Broadway.

“Acortó unas vacaciones en Canadá para venir a verme en Equus (2007). Vio cada una de las obras en las que actué mientras estaba vivo. Después me sacaba a pasear y hablábamos de eso. Fue una de las primeras personas que me dijo: Deberías estudiar canto y adentrarte más en esto’ Soy muy afortunado. Escucharlo decir eso es demasiado increíble. Gracias por mostrármelo”.

