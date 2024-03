Mercyful Fate regresa a Chile en abril y en CNN Chile ya preparamos el esperado retorno tras 25 años desde su última presentación en el país.

Uno de los emblemas del heavy metal, nacidos en la década del 80, retoma el camino pausado en 1999, cuando publicaron 9, el último registro de estudio que los mantendría de gira algunos años después.

No fue hasta junio de 2022 y luego de 23 años que Mercyful Fate volvió a tocar en vivo frente al público alemán, marcando presencia y dando cuenta del tamaño del conjunto liderado por Kim Bendix, King Diamond.

Ahora es el turno de Chile, que el próximo 22 de abril los recibirá en el coliseo del Movistar Arena.

Sobre cómo se gestó este regreso, lo que significa retomar un camino 20 años después y el vigor con que se mantiene el género musical conversamos con Hank Shermann, guitarrista y fundador de Mercyful Fate.

Un regreso cargado de nostalgia

Prometiendo lo mejor de los tres primeros discos de Mercyful Fate, Melissa (1983), Don’t Break The Oath (1984) e In The Shadows (1993), Hank habló sobre lo que significa retomar un rumbo pausado hace más de dos décadas, haciendo hincapié en que más allá de que se presente como una “reunión” o simplemente una “continuación”, para ellos lo importante es que siguen el sendero de lo oculto, los riffs icónicos y una voz única.

Y es que para una generación completa Mercyful Fate aparece en viejos registros disponibles casi como recuerdos, VHSs que muestran una “época dorada” del heavy metal, pero no ha sido algo que pudieran vivir en carne propia.

— ¿Qué te parece volver a tocar en Chile, pensando en que hay un par de generaciones que nunca los han visto en vivo?

— Estoy feliz de que sigamos aquí. Y que podamos, luego de 40 años… un poco más, desde que grabamos esos discos podamos presentarnos en vivo por todo el mundo para los fanáticos. Es increíble, somos muy afortunados.

Es muy emocionante salir a tocar esos álbumes, tocar esas canciones años después para los fanáticos. Es por eso que nos enfocaremos principalmente en esos tres primeros discos, para que puedan experimentarlos en vivo.

— Es un setlist más cargado a los clásicos ochenteros.

— Tiene mucho del setlist que llevamos por el tour de Estados Unidos y el de Europa, así que tenemos de todos los álbumes y también una nueva canción que es The Jackal of Salzburg, y esperamos que también tengamos, si tenemos el tiempo de grabarla antes de viajar, la oportunidad de tocar otra nueva canción llamada Sacrifice.

La primera corresponde a una canción de su nuevo álbum, aún en trabajo, y que ya presentaron en distintos lugares durante los tours realizados en 2022.

La segunda, sin embargo, aún no la conocemos. De todas formas, sería un importante regalo para el público local que los vio por última vez en 1999 en el entonces Teatro Providencia. Para dicho tema, tentativamente, tendríamos que esperar para la segunda mitad del primer semestre.

En ese sentido, Shermann apunta a que para ellos es importante el hecho de que nunca se separaron, nunca se detuvieron; solo pausaron, por diversos motivos, a una de las bandas más legendarias del género.

— ¿Cómo se gestó en los cuarteles de Mercyful Fate este regreso luego de más de dos décadas?

— Con King seguimos conversando aun cuando la banda no estuvo activa. Todos los años al menos teníamos que hablar sobre temas relacionados a la banda. En algún punto estuvimos de acuerdo en que teníamos que traer de vuelta Mercyful Fate y solo tenía que ser el momento indicado para todos.

Desafortunadamente King tuvo que enfrentar algunos problemas de salud, así que tuvimos que esperar eso. Luego volvió con su banda. Los años pasaron y en algún momento King me dice que quizá ya es el momento.

A ello se suma que a la banda, a pesar de su longevidad, aún le faltaban algunos discos ya comprometidos con Metal Blade Records. “Y no nos vamos haciendo más jóvenes”, dijo entre risas el guitarrista.

El metal durante la hibernación

Durante los años de inactividad de la banda otras cientos brotaron bajo su alero. El estilo, imposible de replicar, fue emulado en diversas variaciones por otras bandas que vendrían en el nuevo milenio.

Sin embargo, no han sido del todo de la atención de Shermann.

Apuntando a que “la única cosa que no puedes copiar es la voz de King“, el fundador de Mercyful Fate señaló que no siente molestia en lo absoluto con aquellas bandas que se acercan al culto creado por ellos, sino más bien felicidad por ver que cada una de esas bandas se sientan inspiradas por lo que crearon.

“Luego tú generas tu propio estilo, desarrollas tu propio estilo. Si quieren ser parte de bandas, convertirse en músicos y formar una banda, estoy de acuerdo con ello. Así es como partimos nosotros, admirando a otros músicos y sus carreras. Yo intenté tocar cosas de AC/DC, riffs, otros de Judas Priest, y eventualmente desarrollas tu propio estilo”, afirmó a CNN Chile.

Del presente, Rise of the Northstar es una de las nuevas bandas que escucha, destacando el hardcorepunk y estilos que le traen a la memoria los primeros trabajos de Metallica sumado al rap y la actitud metalera.

En general, destaca Hank, lo genuino se desarrolla en donde no hay temores ni preocupaciones por el trabajo artístico elaborado. “La originalidad es más importante que nunca”, recalcó.

Retomando el culto

Ahora, en medio del tour que los trae por nuestro país, también buscan presentar parte del trabajo que tienen por delante, con un nuevo álbum originalmente pensado para 2023 pero que vería la luz más bien este 2024.

Sobre este material, Hank comentó que el doom que siempre ha impregnado en los riffs sí o sí dirá presente, pero que lo fundamental, las letras sobre ocultismo, símbolos paganos y figuras del terror, estarán sin dudas.

Este culto ya legendario sumó sangre fresca a la mezcla: Becky Baldwin asumió en el bajo luego que Joey Vera separara caminos con sus colegas.

— Este nuevo tour por Sudamérica trae nueva sangre, Becky Baldwin, quien asume en el bajo tras la salida de Joey Vera. ¿Cómo llegó a la banda y cuál será su participación en ella?

— Claro, desde que salió Joey Vera le comenté a King por qué no teníamos una bajista mujer. Él dijo que por supuesto que podíamos hacerlo y resultó ser que yo seguía a Becky Baldwin en Instagram por sus geniales videos tocando bajo. Pensé en ella en caso de que avanzara en un álbum solista.

Entonces King, que es lo genial de él, siempre está abierto a ideas. Y claro, Becky es un gran estímulo de energía para la banda y para las presentaciones en vivo. Y considerando que Joey estaa con muchas presentaciones y cosas ocurriendo en Armored Saint, le preguntamos a Becky si quería convertirse en la bajista oficial. Y resulta que ella ya había participado en la grabación del bajo de The Jackal of Salzburg y de Sacrifice.

Así, la banda insigne del heavy metal ochentero se prepara para un regreso como lo demanda la fanaticada, con conciertos mundiales, shows que traen al presente temas icónicos e inolvidables, y también nuevo material para seguir disfrutando por mucho tiempo más de lo que significa Mercyful Fate.

Regreso del ritual a Chile

Mercyful Fate se presenta en Chile el 22 de abril de este año.

La banda llegará al Movistar Arena, en Santiago, y las entradas están a la venta por Punto Ticket, con precios que van desde los $33 mil a los $90 mil.