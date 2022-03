Halle Berry nunca pensó que iba ganar el Oscar a Mejor Actriz por su actuación en El pasado nos condena (Monsters Ball). El drama, dirigido por Marc Forster, cuenta la historia de un gendarme racista (Billy Bob Thornton) que se enamora de la viuda (Halle Berry) de un ejecutado (Heath Ledger).

“En ese tiempo, si no ganabas el Globo de Oro, era imposible ganar el Oscar”, contó recientemente Berry al New York Times. Había perdido en esos premios contra Sissy Spacek por su rol en In The Bedroom. “Estaba bastante resignada a pensar que era espectacular estar nominada, pero que no iba a ganar”, aseguró.

Finalmente, el año 2002, ella ganó. Pero la alegría de ese triunfo hoy se ve ensombrecida por una triste estadística que está lejos de enorgullecerla. Hasta la fecha, Halle Berry es la única mujer afroamericana en tener esa estatuilla.

“No abrió la puerta”, dijo. “El hecho de que no haya otra mujer parada a mi lado es desgarrador”.

En su emocionante y emocionado discurso de agradecimiento en el que incluso le costó hablar, señaló que el momento era mucho más grande que ella y se lo dedicó a sus predecesoras.

Pero la frase que más le duele hoy día es que en el momento dijo y pensaba: “Se ha abierto la puerta”.

Desde entonces dos hombres afroamericanos, Jamie Foxx y Forest Whitaker, han ganado el Oscar a mejor actor.

“No podemos juzgar el éxito o el progreso a partir de cuántos premios tenemos”, aseguró. “Los premios son el glaseado del pastel, es un reconocimiento de tus pares reconociendo tu excelencia sobresaliente un determinado año, pero si no recibimos ese saludo, entonces ¿no somos geniales, no somos exitosas, no estamos cambiando el mundo con nuestro arte?”, cuestionó.

En la edición °94 de los Premios Oscar a celebrarse este domingo 27 de marzo, no hay ninguna actriz afroamericana nominada en la categoría de Mejor Actriz.

