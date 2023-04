(CNN) – Gwyneth Paltrow dejó “la puerta abierta” a la posibilidad de volver a participar del Universo Cinematográfico de Marvel en el futuro.

La actriz, que ahora también es empresaria de tiempo completo como directora de la súpermarca de estilo de vida Goop, habló con su compañera de Marvel, Scarlett Johansson, en un nuevo episodio de su podcast. Las coprotagonistas de Iron Man y Avengers especularon sobre su posible participación futura en las películas de cómics durante su charla.

¿Qué dijo Paltrow?

Si bien Johansson dijo con firmeza que ya “terminó” su ciclo dándole vida a Natasha Romanoff, también conocida como la Viuda Negra, Paltrow no fue tan definitiva en su redacción.

Cuando Johansson le preguntó a la ganadora del Oscar si “también había terminado con Marvel”, Paltrow respondió: “¡Creo que sí!”.

“Quiero decir, no he muerto, así que supongo que siempre me pueden pedir (que vuelva)”, continuó.

Cuando Johansson pensó que Paltrow podría regresar “en algún momento”, Paltrow exclamó “¿En serio?”.

“¡Como Pepper Potts de 64 años! Qué bien”, agregó en tono de broma. (Paltrow tiene 50 años).

Pepper Potts

Paltrow originó el papel de Pepper Potts, la asistente personal e interés amoroso de Tony Stark (Robert Downey Jr.) en Iron Man de 2008, que es la película dio inicio al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Paltrow interpretó al personaje en dos películas más de Iron Man, así como en la subsiguiente franquicia cinematográfica de Avengers, y por última vez interpretó a Potts en Avengers: Endgame de 2019, en la que se despidió de Stark/Iron Man.

¿Sobre qué más hablaron las actrices?

En otra parte de la conversación de Paltrow con Johansson en el podcast de Goop, las actrices reflexionaron sobre sus relaciones anteriores. Paltrow dijo erróneamente que Scarlett se ha casado dos veces.

Johansson corrigió a Paltrow, recordándole que se ha casado tres veces, lo que llevó a la estrella de Shakespeare enamorado a comentar que olvidó que Johansson se había casado con Ryan Reynolds.

“Amamos al buen Ryan Reynolds en nuestra casa”, comentó Paltrow, lo que hizo que Johansson se riera y dijera: “Es un buen tipo”.

Johansson y Reynolds estuvieron casados desde 2008 hasta 2011, antes de que ella se casara con el periodista francés Romain Dauriac en 2014. La pareja dio la bienvenida a su hija Rose, que ahora tiene 8 años, antes de separarse en 2017.

En 2020, Johansson se casó con la estrella de Saturday Night Live, Colin Jost, con quien tuvo un hijo Cosmo, que cumple 2 años en agosto.