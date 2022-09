(CNN) – Qué momento para ser fanático de la fantasía: entre “La casa del dragón” y “Los anillos del poder”, hay docenas de nuevos personajes e historias ambientadas en los mundos familiares de “Juego de tronos” y “El señor de los anillos”.

Pero los fanáticos de “Thrones” se divirtieron con el estreno de “House of the Dragon” en agosto. Ahora es el momento de que los tolkienitas se vuelvan locos: “The Rings of Power” está aquí para sacarnos de Westeros y llevarnos a la Tierra Media.

Finalmente, la lujosa y ansiosamente esperada precuela de “El Señor de los Anillos” de Amazon se estrenó después de años de desarrollo y especulaciones de los fanáticos. Pero como podría ser el caso con “House of the Dragon”, una serie de precuelas de una querida propiedad de fantasía podría asustar a los recién llegados que no están familiarizados con el material original.

Sin embargo, no todos los que deambulan están perdidos, porque CNN ha creado una guía para fanáticos de diferentes niveles de familiaridad con “El señor de los anillos”. Ya sea que haya estudiado detenidamente “El Silmarillion” repetidamente antes del nuevo programa o que no sepa la diferencia entre un Orco y un Ent (uno es un monstruo goblinesco y el otro es una criatura de árbol que habla y camina, para el registro), esto es lo que necesita saber antes de ver “El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder”.

¿Cuándo tiene lugar ‘Anillos de poder’?

Según Amazon, la acción se desarrolla en la Segunda Edad de la Tierra Media, “miles de años antes de los eventos de los libros ‘El Hobbit’ y ‘El Señor de los Anillos’ de J.R.R. Tolkien”. El evento más importante de esta era, por supuesto, es la forja de los anillos y el surgimiento del Señor Oscuro Sauron, pero la serie también cubrirá la “historia épica” de Númenor, una nación insular de Hombres que Sauron manipula, como así como la Última Alianza de Elfos y Hombres, cuando las dos razas se unieron para enfrentarse a Sauron. Entonces, en resumen: comenzaremos la serie de precuelas en relativa paz y prosperidad antes de que las cosas se oscurezcan.

¿Cuál es el material de origen?

La nueva serie se inspiró en “El Silmarillion“, una colección de historias de la Tierra Media y el universo ficticio más amplio, escrita por Tolkien y editada por su hijo Christopher después de la muerte de Tolkien. Es probable que se presente como un relato histórico ficticio escrito por varios autores, incluido posiblemente un Bilbo Bolsón, que cubre todo, desde el origen del mundo de Tolkien hasta sus épocas posteriores.

Pero “El Silmarillion” es más una inspiración que un texto sagrado que los showrunners siguen fielmente: se inventaron varios personajes para la serie, y sus creadores han jugado un poco con la historia, destacando especies que no jugaron un papel importante en Middle. -la historia de la tierra hasta sus edades posteriores, pero más sobre eso a continuación.

¿Hay personajes que ya conozco?

¡Seguro que los hay! ¿Recuerdas a Galadriel, el elfo regio encarnado elegante y aterradoramente en la trilogía cinematográfica de Cate Blanchett? Ella está de vuelta en la precuela, esta vez interpretada por Morfydd Clark, y por las miradas que hemos recibido de ella en los trailers, acaba de regresar de la batalla cuando la alcanzamos. Sin embargo, probablemente regresará a la guerra, ¡porque viene Sauron! Podemos o no llegar a ver al Señor de los Anillos en su forma corpórea: Amazon se mantiene en silencio sobre cómo aparecerá en la serie, pero sin duda tendrá una gran importancia.

También está Elrond, el Señor de Rivendell, una majestuosa ciudad élfica en las Montañas Nubladas. Anteriormente interpretado por Hugo Weaving, un Elrond ligeramente más verde es retratado aquí por Robert Aramayo. Por supuesto, los Elfos son inmortales en el mundo de Tolkien, y su participación en los eventos de la Segunda Edad fue canonizada en “El Silmarillion”.

Pero si estás esperando que aparezcan Frodo, Sam y Aragorn, aún no han nacido. (Incluso Arwen no hace su debut en la Tierra Media hasta la Tercera Edad). Además, ¿puedes imaginar a alguien más que a Elijah Wood, Sean Astin y Viggo Mortensen interpretando a esos amados personajes?

¿Qué criaturas reconoceré?

¡Mucho! Como se mencionó anteriormente, los Elfos juegan un papel importante en la Segunda Edad. También hay enanos, el rey Durin III y su prole, que viven en la prosperidad de la ciudad de Moria antes de que un desafortunado encuentro con un Balrog la destruya. Y también hay orcos, criados para servir a Sauron y sus malvados intereses.

En cuanto a los Hobbits, conoceremos a sus ancestros: los Harfoots, una de las primeras especies de Hobbit que, al igual que los Baggins y Gaggees de la Tierra Media, son conocidos por sus pies peludos, de gran tamaño y por no tener zapatos. Sin embargo, aquí es donde la serie se desvía del trabajo de Tolkien: ni Harfoots ni Hobbits hicieron nada histórico hasta la Tercera Edad, cuando Bilbo y, más tarde, Frodo emprendieron viajes que les cambiaron la vida. Sus aventuras en la serie serán completamente nuevas, algo que podría alejar a los tolkienitas acérrimos, pero entusiasmar a los curiosos por explorar nuevos rincones de su amplio y maravilloso mundo.

¿Quién completa este elenco de personajes?

La lista de actores de Amazon es exhaustiva (pero en particular faltan algunos nombres, incluido el del actor desconocido que se cree que interpretará a Sauron). Muchos de estos personajes, salvo algunos Elfos y Enanos, han sido creados para la serie, como las hermanas Harfoot Brandyfoot, un dúo de madre e hijo llamado Bronwyn y Theo, y Arondir, un Elfo Silvano, un tipo de Elfo que prefiere los bosques y bosques a cascadas y grandes castillos.

Y a diferencia de las adaptaciones anteriores de Tolkien, muchos de los habitantes de la Tierra Media serán interpretados por personas de color, desde Harfoots hasta Elfos y héroes humanos. Nazanin Boniadi, Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova y Sophia Nomvete, entre otros actores, interpretan personajes importantes cuyas acciones impactan la guerra contra Sauron.

Oh sí, ¿Peter Jackson está involucrado?

¡No! Uno pensaría que el director cuyas películas de “El señor de los anillos” se han convertido en algunas de las adaptaciones de fantasía más adoradas (y premiadas) de todos los tiempos al menos tendría la oportunidad de consultar sobre esta serie, pero la familia de Tolkien ha dejado en claro que no. En una entrevista de 2012 con la publicación francesa Le Monde, el hijo de Tolkien, Christopher, dijo que las adaptaciones de Jackson “destriparon” el material original y redujeron su “belleza” y “seriedad” a palomitas de maíz para jóvenes de 15 a 25 años. (Vale la pena señalar que el hijo de Tolkien hizo estos comentarios sobre el estreno de la primera película de Jackson, “El Hobbit”, que recibió críticas mucho más medias que sus primeras tres películas en la Tierra Media).

Los showrunners de “Rings of Power” son JD Payne y Patrick McKay, quienes también actúan como productores ejecutivos. No son muy conocidos entre los espectadores (han escrito varios guiones no producidos) y también se dice que su primer trabajo importante es una de las series más caras jamás realizadas. Entonces, incluso sin los enormes zapatos del tamaño de un orco que las películas de Jackson les dejaron para llenar, ¡hay mucho en juego inimaginablemente!

Así que vi los primeros dos episodios, ¿qué sigue?

Después del estreno de dos episodios de este viernes, Amazon lanzará los episodios restantes de la primera temporada semanalmente, habrá ocho episodios en total. Ah, y no esperes una resolución inmediata de las historias de la serie: Payne le dijo a Empire que la historia está destinada a contarse durante cinco temporadas. ¡Es mejor que se preparen para una visita potencialmente larga a la Tierra Media, espectadores!