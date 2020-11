“El tiempo de hacer esto es ahora, ya que juntos, los cuatro de nosotros, tenemos algo extremadamente importante que decir como una voz unificada”, fue el mensaje que escribieron los miembros de System of a Down al liberar dos nuevas canciones tras 15 años de hiato.

Y el asunto no era menor: los estadounidenses de ascendencia armenia se reunieron con el fin de levantar recursos en apoyo de la causa de quienes resistían en Nagorno Karabaj, territorio de Azerbaiyán poblado principalmente por armenios.

Así, publicaron Protect The Land y Genocidal Humanoidz, dos temas que recogen los ritmos característicos de la banda de metal alternativo mezclados con el mensaje en apoyo a quienes habitan el lugar que llamaron Artsaj.

Junto a ambos temas compartieron además un video musical en el que buscan reflejar dicha resistencia de los armenios, sus rostros y los lugares que “protegen”. “Si ellos trataran de enviarte lejos, ¿te quedarías y tomarías una posición? ¿Te quedarías con pistola en mano? Ellos protegen la tierra, ellos protegen la tierra“, cantan juntos nuevamente Serj Tankian y Daron Malakian.

Con un repertorio que comenzó en 1994 y se inició oficialmente en 1998, System of a Down siempre tuvo un contenido crítico respecto a las situaciones de abuso, opresión o desigualdades sociales, además de ser contrarios al machismo, la violencia y el consumismo.

“La canción es sobre los soldados, sobre quienes están protegiendo la tierra. Somos parte de una diáspora alrededor del mundo, haciendo todo lo que podemos, pero la verdad es que son estos niños de 17 a 20 años están ahí afuera peleando todo el día, y han sido más de 30 días y estamos perdiendo niños. Es para levantar la moral”, contó el bajista Shavo Odadjian.

We spoke with @FOXLA's @Araksya about how important this moment was to come together to raise awareness about the ongoing humanitarian crisis in Armenia. Watch the full interview here: https://t.co/Eri6rBrnMP#ArtsakhStrong #RecognizeArtsakh #PeaceForArmenia pic.twitter.com/dXfIjSI7Pn

