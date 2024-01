El grupo de rock Green Day modificó la letra de su conocida canción American Idiot durante una actuación televisada para criticar a Donald Trump.

Durante su presentación en Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, el vocalista de la agrupación, Billie Joe Armstrong, reemplazó la frase I’m not a part of a redneck agenda (No soy parte de una agenda “redneck”) por I’m not a part of the MAGA agenda (No soy parte de la agenda MAGA).

La canción, originalmente lanzada en 2004, fue escrita como una crítica al expresidente George Bush.

Make America Great Again (MAGA) fue el slogan que impulsó Donald Trump en 2016, durante su primera carrera por la presidencia.

En español, significa “Que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Billie Joe Armstrong of Green Day changed the words from ‘American Idiot’ to “I’m not a part of the MAGA agenda” pic.twitter.com/o0H94zEhV2 — News 360 (@AusNews360) January 1, 2024

Esta no es la primera vez que la banda critica a Trump.

Durante su presentación en los American Music Awards de 2016, Armstrong gritó ““No a Trump, no al K.K.K., no al fascismo en Estados Unidos!”, mientras cantaba la canción Bang Bang.