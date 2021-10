Gloria Estefan reveló que fue abusada sexualmente a los 9 años de edad. Este hecho lo dio a conocer en el noveno episodio de su serie “Red Table Talks: The Estefans” en Facebook Watch.

En el episodio “Betrayed By Trusted Adults” (Traicionada por adultos confiables), de casi 26 minutos de duración, Estefan revela, justo al inicio del mismo, que su abusador era una persona cercana a su familia.

“Tenía 9 años cuando ocurrió, fue alguien en el que mi mamá confiaba. Era familia, no familia cercana. Estaba en una posición de poder, porque mi mamá me inscribió en su escuela de música y él inmediatamente me empezó a decir cuán talentosa era y que necesitaba atención especial”, confesó la artista.

Según Estefan, ella sabía, aún a esa edad, que se trataba de una situación indebida y dice que le dijo a esta persona que no podía ocurrir.

“Sabía que estaba en una situación peligrosa y cuando me alcé y le dije ‘esto no puede pasar, no puedes hacer esto‘, me dijo: ‘Tu padre está en Vietnam, tu mamá está sola y la mataré si le dices'”, relató.

“Me asustó. Sabía que él estaba loco, pero en ningún momento pensé que esto estaba ocurriendo por mi culpa. Sabía que el hombre estaba loco y por eso pensé que realmente podía hacerle daño a mi mamá”, agregó.

La cantante dijo que su mamá no tenía idea de lo que pasaba. Sin embargo, contó que un episodio de ansiedad la llevó a hablar de la situación con ella.

“Mi cabello se empezó a caer, de la ansiedad. Finalmente, una madrugada a las 3 a.m. corrí hacia el cuarto de mi mamá, no podía soportarlo más, y le dije”, aseguró

Por último, sostuvo que la policía llegó a su casa, pero las autoridades, según la cantante, aconsejaron a su madre no presentar cargos en contra el hombre porque “el trauma iba a ser peor al ir a la corte”.