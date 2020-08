View this post on Instagram

Cómo nos cambia la vida. Es el título de la canción que hoy los invitó a recordar. . Esta canción es una experiencia personal que mi querida Scottie Scott le puso música y letra con su gran talento y genialidad. . Espero la disfruten y se emocionen tanto como a mi! Les agradezco su cariño y mensajes que los leo todos. Gloria . Canción : Cómo nos cambia la vida Guitarra : Gustavo "Guti" Gutiérrez Ingeniero de sonido : Tito Astete Post producción Audiovisual : Juan Pablo “JP” Pizarro . @gustavo_guti_gutierrez @tito_astete @juanpizarrock