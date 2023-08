El músico egipcio Dirty Backseat emitió un comunicado para disculparse con el cantante chileno Gepe luego de las acusaciones de su plagio que este último realizó sobre su portada de álbum.

Según informó el sitio Solo artistas, Dirty Backseat expresó en su declaración:”Mis más sinceras disculpas por el reciente descubrimiento con respecto a la obra de arte utilizada en mi nuevo lanzamiento. Recientemente, me enteré de que el diseño no era una creación original y no sabía que había sido robado de tu trabajo”.

“Como artista, tengo el más alto respeto por la integridad y el trabajo creativo de los demás. Lamento profundamente cualquier angustia o daño que esto pueda haber causado”, agregó.

Además, anunció que “rompí todos los lazos con el diseñador de arte involucrado” y aseguró que “estoy tomando medidas para asegurarme de que esto no vuelva a suceder en futuras colaboraciones”.

A través de un tiktok, Gepe, había comparado la portada de su disco con la de Dirty Backseat, señalando: “Quiero mostrarles algo que no me tiene muy contento. Miren la portada del disco Ciencia Exacta (2017) diseñada por Camilo Huinca Onlyjoke, y ahora miren esto, la de 2023 Dirty Backseat desde Egipto, El Cairo, ¿no será mucho la copia?”.