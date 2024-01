(CNN) – George R.R. Martin sabe que hay mucho para elegir en términos de contenido, pero eso no le impide crear más.

En una publicación de blog este fin de semana, el autor de Canción de Hielo y Fuego Game of Thrones (en su versión televisiva) compartió que trabaja en tres proyectos animados basados ​​en esa popular franquicia.

“Hay tantas cosas en la televisión estos días, en la era del streaming, que es difícil mantenerse al día“, escribió Martin. “Siempre es un placer toparse con un programa que no has visto antes, un gran programa que simplemente te deja boquiabierto, que te clava sus garras y no te suelta”.

Señaló que la serie animada de Netflix Blue Eye Samurai es precisamente uno de esos programas que llevó a la revelación sobre sus propios programas animados en desarrollo.

“Da la casualidad de que HBO y yo tenemos nuestros propios proyectos animados, ambientados en el mundo de A Song of Ice and Fire. Ninguno de ellos ha recibido luz verde todavía, pero creo que nos estamos acercando a dar el siguiente paso con un par de ellos”, escribió Martin. “Cuando comenzó esta última ronda de desarrollo hace unos años, teníamos cuatro ideas para programas animados, con grandes talentos adjuntos. A su debido tiempo siguieron salas de escritores y cumbres, esquemas y guiones… pero, por desgracia, dos de los proyectos originales fueron archivados”.

Según Martin, la precuela de House of the Dragon, Nine Voyages, previamente anunciada, ahora será animada.

Nine Voyages contará la historia de la serpiente marina Corlys Velaryon interpretada en House of the Dragon de Steve Toussaint.

“Las limitaciones presupuestarias probablemente habrían hecho que una versión de acción en vivo fuera prohibitivamente costosa, con la mitad del espectáculo teniendo lugar en el mar y la necesidad de crear un puerto diferente cada semana, desde Driftmark hasta Lys, las Islas Basilisk, Volantis, Qarth y… bueno, muchos más”, escribió Martin. “Hay todo un mundo ahí fuera. Y tenemos muchas más posibilidades de mostrarlo todo con animación. Así que ahora tenemos tres proyectos animados en marcha”.

Si bien Martin parece tener esperanzas de que los proyectos lleguen a las pantallas, también escribió que “nada es seguro en Hollywood“.

Una cosa es segura: la segunda temporada de House of the Dragon debutará este verano.