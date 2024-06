FloyyMenor, Anitta y Ozuna lanzan remix de “Gata Only”, pero sin Cris MJ

La canción original de FloyyMenor y Cris MJ hizo historia, ya que ambos artistas fueron los primeros chilenos en entrar al top 10 de la lista de Hot Latin Songs de Billboard.

Este viernes se estrenó una nueva versión remix de Gata Only, canción interpretada por los artistas chilenos FloyyMenor y Cris MJ, pero que esta vez incluye las voces de Anitta y el puertorriqueño Ozuna.

Luego del reestreno del hit con presencia internacional, rápidamente los fans se molestaron al notar que esta versión no cuenta con Cris MJ.

Diferentes usuarios en redes sociales reaccionaron diciendo: “El remix no supera a la original, menos si no está el Cris MJ” o “mi consejo para quienes quieren escuchar el remix: ESCUCHEN EL ORIGINAL CON CRIS MJ”, entre otros.

¿Qué pasó?

Antes del lanzamiento de la canción, que lidera actualmente el ranking del Billboard Hot Latin Songs, se rumoreaba que aparentemente Cris MJ no colaboraría en el remix, rumor que hasta confirmó el padre del artista, Jorge Álvarez, quien dijo: “Cris no irá al remix. Nosotros ni sabíamos nada, no habíamos escuchado nada y apenas supimos, Cris dijo que no iría».

Hoy, luego de que Anitta, FloyyMenor y Ozuna publicaran el lanzamiento oficial, se confirmó la ausencia del cantante urbano.

Gata Only – Remix, de Floyymenor y Ozuna conmigo, ya está disponible. Dale play ahora 🔥https://t.co/uOTuqsL5w0 pic.twitter.com/i42USc8bKp — Anitta (@Anitta) June 7, 2024

“Gata Only”

La canción original de FloyyMenor y Cris MJ hizo historia, ya que ambos artistas fueron los primeros chilenos en entrar al top 10 de la lista de Hot Latin Songs de Billboard y ya tiene 626.791.381 reproducciones en Spotify.

De acuerdo a Billboard, la única artista chilena que alcanzó un registro similar fue Myriam Hernández con “Huele a peligro” en 1998.

