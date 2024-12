De Chile al mundo: “Gata Only” se coronó como la canción más popular de TikTok en 2024

El hit urbano de los chilenos FloyyMenor y Cris MJ alcanzó el top 10 mundial junto a temas como “Pedro”, de Jaxomy y Agatino Romero, y “Alibi”, de Sevdaliza.

Gata Only, el famoso éxito urbano de los chilenos FloyyMenor y Cris MJ traspasó no solo las barreras nacionales, sino también continentales, y logró catapultarse como un fenómeno a nivel mundial.

De acuerdo con las estadísticas del Spotify Wrapped 2024, Gata Only se posicionó como la canción latina más escuchada en el mundo este año, acumulando un impresionante total de 1.307.808.229 reproducciones.

Esta semana, en tanto, su dominio también quedó al descubierto en TikTok.

A través de su esperado reporte anual, la propia plataforma informó que la canción fue banda sonora de más de 50 millones de creaciones de contenido.

“Tras el crecimiento regional, TikTok se convirtió en el trampolín que impulsó la canción en Estados Unidos”, explicó a Billboard Mike Weiss, jefe de A&R de UnitedMasters, distribuidora norteamericana de música que fichó a FloyyMenor.

En un comienzo, el sencillo se popularizó en Chile y posteriormente se extendió a México, Argentina y el resto de Latinoamérica.

“El verdadero momento fue cuando los no hispanohablantes empezaron a usar el sonido con vídeos como POV: No hablas español, pero no puedes dejar de escuchar esta canción”, agregó.

Dicha tendencia no tardó en lanzar 30.000 vídeos al día. Y así, en casi un abrir y cerrar de ojos, la compañía se percató de que Gata Only se había vuelto un éxito en Europa, predominando las listas en países como España, Francia, Italia y Alemania.

“En todas partes del mundo, incluso en lugares donde no esperarías que una canción en español explotara”, concluyó el empresario.

Listado completo de las 10 canciones más populares de TikTok a nivel global

1. Gata Only — FloyyMenor & Cris MJ

2. Pedro — Jaxomy & Agatino Romero & Raffaella Carrà

3. Alibi — Sevdaliza feat. Pabllo Vittar & Yseult

4. MILLION DOLLAR BABY (VHS) — Tommy Richman

5. Tell Ur Girlfriend — Lay Bankz

6. La Diabla — Xavi

7. Nasty— Tinashe

8. BIRDS OF A FEATHER — Billie Eilish

9. Forever Young — Alphaville

10. Beautiful Things — Benson Boone