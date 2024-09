Garbage en Chile 2025: Venta de entradas, fecha y lugar del concierto

La destacada banda de rock alternativo regresará al país a casi una década de su último concierto en Santiago.

Buenas noticias para los fans capitalinos del rock alternativo: Garbage volverá a presentarse en Chile el próximo año.

Fue en diciembre de 2016 que Shirley Manson, Steve Marker, Duke Erikson y Butch Vig deleitó por última vez a los santiaguinos con dos fechas agendadas ante un Teatro Caupolicán repleto.

Hoy, la banda intérpretes tras canciones como Only Happy When It Rains, Stupid Girl, Fix Me Now, Not My Idea y Queer anunció de manera oficial que el país será parte del ala sudamericana de su próxima gira internacional.

Se espera que, durante su presentación, Garbage revisite los grandes éxitos de sus más de 30 años de carrera musical y también piezas esenciales del disco No Gods No Masters (2021), su último lanzamiento de estudio.

Además de Chile, también se presentarán en Colombia, Argentina y Brasil.

Todos los detalles de Garbage en Chile