(CNN) – Los fanáticos de la fantasía y los nerds nobles se unen.

Warner Bros. Discovery anunció el miércoles que las franquicias Game of Thrones y Harry Potter cobrarán nueva vida en el nuevo servicio de transmisión Max del estudio (antes HBO Max).

Para aquellos que están ansiosos por volver al mundo mágico de Harry Potter, abróchense el cinturón porque la franquicia llegará a Max en forma de una serie de televisión con guion. (CNN y Max son parte de la misma empresa matriz, Warner Bros. Discovery).

La serie será una “adaptación fiel” de los amados libros de Harry Potter de la autora JK Rowling, quien también se desempeñará como productora ejecutiva del proyecto, según un comunicado de prensa. Los libros de Potter de Rowling se publicaron entre 1997 y 2007.

La serie de televisión contará con un elenco de caras nuevas y frescas para asumir los papeles que se hicieron famosos en las películas Potter de Daniel Radcliffe , Emma Watson y Rupert Grint.

Se espera que la serie se extienda durante 10 años sin precedentes, con la promesa de que cada temporada “será fiel a los libros originales y traerá Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias en todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y queridas permanecerán”. en el núcleo.”

Max lanzará una segunda serie de precuelas en el universo de Game of Thrones, titulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Unit basada en las novelas Dunk and Egg del autor George RR Martin de 2013.

La precuela está ambientada un siglo antes de los eventos del Juego de tronos original, que se desarrolló entre 2011 y 2019, y se centrará en las andanzas de “dos héroes inverosímiles”, Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, según un comunicado.

“Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía tiene el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas esperan a estos improbables e incomparables amigos”, dice el comunicado. .

El anuncio de una nueva precuela de Thrones se produce después de que House of the Dragon debutara en 2022. Dragon también es una serie de precuelas, basada en la guerra civil de Targaryen y ambientada casi 200 años antes de Game of Thrones. Está basado en el libro Fire & Blood de Martin de 2018.

Las fechas de lanzamiento de ambas nuevas series aún no se han anunciado.