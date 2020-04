VIDEO RELACIONADO – Conferencia de Francisca Valenzuela en Viña 2020 ( 12:43)

La cantante nacional Francisca Valenzuela estrenó en medio de las medidas de confinamiento el videoclip de Ven a buscarlo, single de su más reciente álbum, La Fortaleza (2020).

La intérprete de Héroe se encuentra resguardándose del COVID-19 en Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia con más de 56 mil muertos, lo que representa más de una cuarta parte de todos los fallecidos por el virus en el mundo.

Desde California, la artista dijo a Radio Pauta que si bien Ven a buscarlo es una canción romántica, “la sensación que quiero transmitir con la canción y el video es la libertad, la posibilidad y el poder que te da el amor como un estado y no sólo dirigido a una pareja“.

Lee también: El cover que el confinamiento necesita: La versión cuarentena de “Para no verte más” por Planeta No

Con una estética sesentera, el video muestra a Fran Valenzuela disfrutando de un picnic junto a sus amigos y mujeres con coronas de flores, para luego dar paso a un baile grupal en el que todos se abrazan, tal como era posible antes de las medidas de distanciamiento físico.

El registro fue dirigido por la misma artista junto a Sebastián Soto -con quien ya había trabajado en Flotando– y fue grabado en Pirque.

Sobre sus semanas de cuarentena, la artista comentó que “me siento agradecida de tener casa, salud y comida, todos los demás problemas me parece que son accesorios. En el plano musical-laboral está súper complejo, como todo el mundo, inventando lo que viene. Creativamente hay días que me siento motivada y otros que me siento en el hoyo“.

Escucha acá La Fortaleza completo: