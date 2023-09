La cantante nacional Francisca Valenzuela lanzó su sexto álbum titulado Adentro y a la vez anunció una gira al interior del país. “La idea es crear un show en un espacio íntimo, porque si bien me encantaron los festivales y hacer el Movistar Arena, la intención es poder crear un momento, donde pueda llevarnos y conectarnos a un viaje emocional”, comentó en CNN Magazine.

En esta nueva apuesta musical minimalista va a retratar las diversas fases que se enfrentan tras una ruptura amorosa. “Es un álbum que retrata los procesos de quiebre y luego lo que viene después: el duelo y reencontrarse con una misma”, subrayó.

“Todas las decisiones que vinieron en este disco, ya sean musicales, artísticas y gráficas, querían que acompañaran ese relato. Las canciones son crudas, minimalistas, directas y sin tapujo”, expresó.

El disco anterior de la artista se realizó en medio de la pandemia y recordó que fue un momento crucial en su carrera. “La Fortaleza salió después de seis años de no hacer un disco, a mí se me olvida… en ese momento casi me retiré de la música, dije: ‘Nunca más voy a hacer canciones ni estar en un escenario‘ yo lo estaba pasando muy mal y fue difícil”, reveló.

“Después, cuando volví, algo se desbloqueó y fui surfeando la ola, de lo que venía artísticamente y laboralmente, con la pandemia de por medio, abriéndose las posibilidades”, añadió.

Respecto a la gira y la decisión de realizar los conciertos en teatros nacionales, reflexionó sobre la importancia de reivindicar estos espacios culturales para que las personas aprecien el mismo show de norte a sur. “En un espacio gigante uno está motivado sintiendo esa energía y fuerza, pero es difícil sentirse vulnerable, y yo quería que esto fuera como estar en el living de la casa”, relató.