A un año de la muerte de Taylor Hawkins, Foo Fighters reveló el nombre del músico que se unirá a la banda como su nuevo baterista: Josh Freese.

La agrupación presentó al baterista durante el evento global en streaming titulado “Preparing Music for Concerts“, transmitido a través de la plataforma Veeps.

Freese cuenta con un largo recorrido en la música. El percusionista fue parte de la batería de grupos como Vandals, Devo, Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Sting, Sublime with Rome, Weezer, A Perfect Circle, The Offspring, Danny Elfman y Paramore.

Con esto, la banda de Seattle se prepara para el lanzamiento de su próximo disco But Here We Are, el cual tiene fecha de estreno para el 2 de junio.

Revisa a continuación el ensayo donde presentaron a Freese: