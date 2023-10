A más de un año de la muerte de Taylor Hawkins, Foo Fighters anunció una nueva gira tras el estreno de su undécimo álbum de estudio, But Here We Are, el cual promete recorrer diferentes partes de Estados Unidos.

El tour de la banda arrancará en Nueva York, en el Citi Field, por primera vez desde 2015. Allí ofrecerán dos conciertos seguidos, los días 17 y 19 de julio.

La gira llamada Everything Or Nothing At All constará de un total de 12 conciertos en 10 estadios diferentes y la venta general de entradas dará comienzo este próximo viernes 6 de octubre a través de la plataforma de Ticketmaster.

Aunque no se han confirmado fechas para el resto del mundo, se espera que la banda anuncie en los próximos meses su regreso a Latinoamérica.

Cabe recordar que la banda ha estado en tres ocasiones en Chile, y la última vez que se presentó en nuestro país fue en 2022 en el Lollapalooza, antes de la muerte del baterista Taylor Hawkins.

The first 2024 U.S. Shows Announced for Everything or Nothing At All Tour!!!

Public on sale is Friday, October 6th at 10am local time. More to come…

Tickets to all upcoming shows here: https://t.co/00T9ExQAnu#FF2024 pic.twitter.com/1cx71o5UcT

— Foo Fighters (@foofighters) October 2, 2023