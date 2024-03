(CNN) – Este año se celebró el 30° aniversario de la tradicional fiesta de Vanity Fair posterior a los Premios Oscar.

Las celebraciones de los Oscar estuvieron en su apogeo el domingo por la noche y ningún evento posterior al espectáculo se vio más lleno de ganadores que la fiesta anual de Vanity Fair.

En el Wallis Annenberg Center, de Beverly Hills, los ganadores del Oscar Billie Eilish y Christopher Nolan se pasearon por la sala en penumbra, agarrados a sus estatuillas doradas.

También asistieron otros actores de Barbie y Oppenheimer, como America Ferrera, Margot Robbie, Matt Damon y Emily Blunt.

En un momento dado, Eilish se movió entre la multitud, agitando su estatuilla al ritmo de una remezcla de What Was I Made For?, cortesía del DJ de la fiesta, mientras cantaba la canción que le valió su segundo Oscar a Mejor Canción Original. Con solo 22 años, Eilish es la ganadora más joven en la historia de dos estatuillas de la Academia.

Pero la lista de invitados a la fiesta no se limitó a la industria cinematográfica.

La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, estuvo charlando junto a su marido, Paul Pelosi, con Sally Field.

Pelosi cedió su teléfono a su acompañante para que se tomase una foto con Field, veterana de Hollywood.

También estuvieron presentes referentes musicales como Usher, Ciara, Camila Cabello, Chloe y Halle Bailey, y Cardi B.

Junto a la pista de baile, Cardi B saludó a Chloe y preguntó a la recién estrenada mamá cómo estaba su bebé. La directora de Barbie, Greta Gerwig, fue vista bailando junto a Hari Nef la canción Dance the Night Away de Dua Lipa, incluída en la banda sonora de su película.

Cerca de allí, Lizzo y su novio echaron un vistazo a la pista de baile y más tarde se les vio cruzándose los brazos para hacerse una foto juntos.

Paris Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan y Kim Kardashian también asistieron a la fiesta.

En tanto, la matriarca de la familia Kardashian-Jenner, Kris Jenner, apareció con sus hijas Kendall y Kylie Jenner.

Demi Moore también hizo de la fiesta un evento familiar, asistiendo con las tres hijas que tuvo en común con el su exmarido, el también actor Bruce Willis: Rumer, Tallulah y Scout Willis.

Y no sería una supervelada sin los superhéroes de Marvel.

El mismísimo Capitán América, Chris Evans, y su esposa, Alba Baptista, se quedaron al aire libre, charlando con amigos, mientras Matt Damon y su esposa, Lucía, se tomaban un selfie grupal con Chris Hemsworth y Elsa Pataky mientras sonaba de fondo Toxic, de Britney Spears.

Más tarde, el nominado al Oscar, Mark Ruffalo, también se abrió paso entre la multitud.

Las coprotagonistas de White Lotus, Sydney Sweeney y Jennifer Coolidge, se reunieron en una mesa. Más tarde, Sweeney fue vista en la pista de baile con su coprotagonista de Euphoria, Maude Apatow; que a su vez, se hizo presente junto a su padre, el famoso director Judd Apatow.

Barry Keoghan pasó el rato con su coprotagonista de Masters of the Air, Callum Turner, y más tarde se reunió con la cantante Sabrina Carpenter.

Todo esto ocurría mientras el personal repartía bandejas de hamburguesas de la cadena de comida rápida estadounidense In-N-Out.