Ke Personajes, Santaferia y Leo Rey encabezan Fiebre de Cumbia 2027: Revisa el cartel y entradas

Fiebre de Cumbia celebrará sus 16 años con una nueva edición que reunirá a exponentes de la música tropical de Chile y Argentina el próximo sábado 30 de enero de 2027.

El evento se realizará en el Centro de Eventos Múnich, en Malloco, comuna de Peñaflor, y tendrá entre sus principales artistas a Ke Personajes, Santaferia, La Combo Tortuga, Leo Rey y Néstor en Bloque.

A ellos se sumarán Gondwana junto a Quique Neira, incorporando el reggae a una jornada que contará con más de diez propuestas musicales.

¿Quiénes estarán en Fiebre de Cumbia 2027?

La programación completa incluye a Ke Personajes, Néstor en Bloque, Leo Rey, Santaferia, La Combo Tortuga, Gondwana junto a Quique Neira, Grupo Red, Amigo de Artistas, La Champions Liga, El Bloque 8, Fiebre 40 y Peregrinos del Amor.

También estarán DJ Lito y DJ Toti, mientras que la animación estará a cargo de Yossekit y Zero.

La edición aniversario busca reunir distintas generaciones vinculadas a la cumbia y la música popular. Entre los invitados internacionales destacan los argentinos Ke Personajes y Néstor en Bloque, mientras Santaferia, La Combo Tortuga y Leo Rey representarán parte de la escena tropical chilena.

El encuentro también contará con un escenario principal, cocinería y una zona de emprendedores.

Entradas para Fiebre de Cumbia 2027

Fiebre de Cumbia 2027 se realizará el sábado 30 de enero, con apertura anunciada para las 11:00 horas, en el Centro de Eventos Múnich de Malloco.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Passline.

El sector General tiene un valor desde $30.000, mientras que los tickets PIT Preferencial parten en $75.000, ambos precios más cargo por servicio.

El evento está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años.