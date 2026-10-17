FIDOCS celebrará sus 30 años con más de 40 funciones y actividades en Santiago

El Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS) conmemorará tres décadas de trayectoria con una nueva edición que se desarrollará del 12 al 19 de noviembre. Durante ocho días, el encuentro contará con más de 40 funciones y diferentes actividades vinculadas al cine documental.

La edición número 30 tendrá como principales sedes la Cineteca Nacional de Chile, Centro Arte Alameda – Sala CEINA, Sala K / U. Mayor y la Sala de Cine del Centro de Extensión UC. A estos espacios se sumará una exhibición al aire libre en el Paseo Bulnes, conformando un circuito concentrado en el centro de Santiago.

La programación volverá a incluir sus tres competencias oficiales. La Nacional estará enfocada en realizadores chilenos que presentarán estrenos, mientras que la Internacional reunirá producciones inéditas fuera del circuito comercial. A ellas se sumará la Competencia Nacional de Cortos Emergentes, orientada a nuevos talentos.

Además del reconocimiento del Jurado Joven a la Mejor Ópera Prima, esta edición incorporará por primera vez el Premio Héctor Ríos, impulsado por la Asociación Chilena de Cinematografía (ACC), destinado a reconocer la mejor dirección de fotografía nacional.

El director artístico del festival, Martín Castillo, destacó el aniversario y el vínculo construido alrededor del encuentro durante estos años. “Llegar a nuestras tres décadas es el resultado de una comunidad que se ha mantenido, renovado y crecido. Este aniversario es una celebración de esta comunidad impulsada por su fundador Patricio Guzmán y una invitación a seguir imaginando juntos el porvenir del documental”, señaló.

Castillo agregó que continuarán los homenajes a Guzmán y que la conmemoración se realizará “especialmente, en este complejo momento para la cultura porque creemos que el cine de lo real es una herramienta indispensable para pensar el presente, y construir memoria y futuro”.

FIDOCS 30 también presentará distintos Focos, entre ellos uno destinado a obras restauradas chilenas e internacionales y otros centrados en las trayectorias de cineastas contemporáneos. En las Funciones Especiales, en tanto, se estrenarán los trabajos más recientes de Sergei Loznitsa, Bruno Dumont y Mariano Llinás.

La programación se extenderá además a FIDOCS Industria, que mantendrá el Foro Nuevas Voces, el Laboratorio de Circulación de Cortos y la competencia Docs in Progress FIDOCS + CONECTA. También regresará FIDOCS Expandido, dedicado a la experimentación audiovisual.

Por su parte, Escuela FIDOCS reunirá a más de 150 estudiantes de cine y comunicación de Chile, quienes participarán en clases magistrales, talleres y encuentros interdisciplinarios. Entre los invitados nacionales e internacionales anunciados se encuentran Alan Berliner, Elena Pardo y Carmen Castillo.

Mientras las actividades gratuitas de ‘Camino a FIDOCS 30’ continuarán hasta fines de octubre, los abonos para la edición aniversario ya se encuentran a la venta y estarán disponibles hasta agotar stock.