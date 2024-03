Este jueves, la productora Noix Entertainment anunció que en pocas semanas se desarrollará el festival All At Once (AAO), el cual promete traer lo mejor de la cultura coreana a Chile.

“Con un line up nunca antes visto en Chile (…) esperamos vivir juntos un día lleno de música, coreografías, fanmeetings, Meet&Greets, charlas e invitados que te impresionarán”, señalaron.

Desde la productora detallaron que “dentro de muy poco” revelarán a los participantes de este evento, entre los que se espera que haya influencers, bailarines y actores.

¿Cuándo es el festival All At Once?

El festival All At Once se realizará el próximo sábado 4 de mayo en el Club Hípico, ubicado en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

¿Dónde comprar las entradas y cuál es el valor?

Las entradas tendrán valores desde los $45 mil + cargo por servicio y estarán disponibles a través del sistema Puntoticket.

Quienes tengan la membresía Noix Dreamers tendrán una preventa exclusiva entre el lunes 18 de marzo a las 14:00 horas y el martes 19 de marzo a las 11:59 horas.

La venta general comenzará el martes 19 de marzo al mediodía.