Desde el 2 al 8 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición del Festival In-Edit Chile, certamen que debido a la crisis sanitaria se llevará a cabo bajo una modalidad distinta, más acorde a los tiempos actuales.

En esta ocasión, el evento presentará gran parte de su programación a través de una plataforma online, en la cual los espectadores de todo Chile podrán ver una serie de estrenos nacionales e internacionales vía streaming.

Este año, la programación contempla una serie de registros documentales sobre leyendas del rock, viajes trasatlánticos en búsqueda de raíces musicales, filmaciones, grandes figuras de la música popular y los nuevos talentos surgidos en la última década.

Entre los títulos se destacan All I Can Say, sobre los últimos años de Shannon Hoon, líder de Blind Melon; Kate Nash: Underestimate The Girl; Ibiza: The Silent Movie; Rebel Dread; Johnny Cash: My Darling Vivian y dos cintas sobre músicos de los Rolling Stones: Rolling Stone: Life and Death of Brian Jones y Bill Wyman: The Quiet One.

Como todos los años, In-Edit contempla una programación internacional y nacional, además de una competencia de videoclips. A esto, se suma el espacio In-Edit Pro, donde se desarrollarán conversatiorios sobre realización audiovisual en torno a la música y el sonido.

Serán cuatro actividades las que se realizarán y que contarán con la participación de realizadores y músicos nacionales, como Marialy Rivas, Esteban Vidal, Rodrigo Moreno, Tamara Uribe, Carlos Cabezas y Sebastián Lelio.

La programación completa y todos los detalles de la edición 16 de este festival de cine y documental musical, al igual que los abonos y tickets digitales para cada función, están disponibles en el sitio inedit.cl.