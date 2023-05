Esta semana se estrenó la película Los Colonos, del cineasta chileno Felipe Gálvez, en el Festival de Cannes. Esta es la sexta vez en la historia del cine que una película chilena es seleccionada en la prestigiosa selección oficial del festival.

La película, que fue lanzada en la sección competitiva “Una cierta mirada” (“Un certain regard”) -que reconoce obras con una visión “original y diferente”-, recibió más de diez minutos de aplausos con el público de pie.

“Fue muy emocionante y espectacular el recibimiento. La sala estaba totalmente llena. La película termina con un cortometraje de cuatro minutos que uno espera que el espectador lo vea, pero la gente no se contuvo y empezó a aplaudir durante el corto”, manifestó Gálvez desde Francia, en conversación con The Clinic.

La cinta ha recibido positivos comentarios, llegando incluso a ser comparada como una película complementaria de Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsesse, que también se presentó en Cannes, según la revista experta en cine independiente Indie Wire.

Los Colonos es una ficción histórica que transcurre entre 1901 y 1908 en Tierra del Fuego. Toma elementos del western, el cine de aventuras y el thriller político para abordar la colonización de la Patagonia, el genocidio Selk’nam y el mestizaje.

“Estando tan cerca de la conmemoración de los 50 años del golpe, me parece importante cuestionarnos sobre la ausencia de un relato nacional, que nos permita recordar, reflexionar y entender los hechos horribles que sucedieron, tanto durante la dictadura como con nuestros pueblos originarios hace tan solo 100 años”, dijo el director.

La película tuvo nueve años de coproducción internacional que involucraron ocho países. Cuenta con un elenco internacional compuesto por actores como Alfredo Castro, Marcelo Alonso, Camilo Arancibia, Benjamín Westfall, Mishell Guaña y los ingleses Mark Stanley (Game of Thrones) y Sam Spurell.

THE SETTLERS (LOS COLONOS) dir by Felipe Gálvez has had its World Premiere at #Cannes2023 followed by a 10 min standing ovation. The film is competing in #UnCertainRegard

Finite Films is a proud partner of #TheSettlers #LosColonos with Finite's Amy Gardner an Exec Producer. pic.twitter.com/ljUceni2hr

— Finite Films and TV (@finitefilmsldn) May 23, 2023