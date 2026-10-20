Festival Bamba debuta en Parque O’Higgins: Metro extenderá horario y confirman que “se eliminan las barreras” para consumir alcohol frente a los escenarios

La primera edición del Festival Bamba afina sus últimos preparativos para este sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Parque O’Higgins, cita que combinará más de veinte números musicales con una inédita apuesta operativa para eventos masivos en la capital. Desde la organización destacaron que “se eliminan las barreras” tradicionales del formato de festivales, permitiendo el consumo de bebidas alcohólicas y coctelería directamente frente a los escenarios y a lo largo de todo el recinto, a lo que se suma un plan especial de transporte público coordinado junto a la red de Metro de Santiago.
Respecto a la dinámica del público dentro del parque capitalino, la producción del evento detalló que “en un formato inédito para festivales masivos en el país, Festival Bamba elimina las fronteras entre el show y la experiencia gastronómica: absolutamente todos los tipos de entradas permiten disfrutar de la coctelería libremente por el parque y frente a los escenarios, sin tener que alejarse ni perderse un solo segundo de los conciertos”. La medida exigirá portar una pulsera oficial para mayores de 18 años, la cual se entregará tras exhibir de forma presencial y física la cédula de identidad o pasaporte en barras, accesos y puntos habilitados.
En materia de movilidad, la coordinación urbana contempla una extensión horaria en el servicio de trenes subterráneos hasta la 01:00 horas durante ambas jornadas. La medida operará con accesos exclusivos para el ingreso en las estaciones Parque O’Higgins y Toesca de Línea 2, mientras que las salidas estarán habilitadas en Franklin y Los Héroes en Línea 2, sumado a la Línea 1 en el tramo entre Los Héroes y Escuela Militar, con detenciones intermedias para descenso en Universidad de Chile, Baquedano y Los Leones.
El Parque O’Higgins abrirá sus puertas al público general a las 12:00 horas por el acceso peatonal de Avenida Matta, mientras que los estacionamientos oficiales funcionarán en el Club Hípico de Santiago. El cartel del evento contará con presentaciones de artistas internacionales como Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives, acompañados por números como Jovanotti, Orishas, Bomba Estéreo y la presencia local de agrupaciones como Los Vásquez.
Lo más leído
- Renuncian dos nuevos seremis: Economía en Aysén y Hacienda en el Biobío se suman a la lista de salidas
- Presidente Kast queda fuera del top 10 de mandatarios mejor evaluados en Latinoamérica: Su aprobación cae al 38,8%
- Minería del cobre gasta más, pero produce menos mientras el gasto por tonelada sube 8,2%
- Parlamentarios de distintos sectores valoran decisión de la Superintendencia de Pensiones de investigar a las AFP por pérdidas en fondos D y E
- Riesgo de cortes por lluvias: Subtel oficia a empresas de telecomunicaciones para reforzar redes y recuerda uso del Roaming de Emergencia