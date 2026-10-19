Fauna Primavera 2026 revela sus horarios: A qué hora tocan The Strokes, New Order y FKA twigs

Fauna Primavera 2026 dio a conocer los horarios de los conciertos que marcarán sus tres jornadas, programadas para el 26, 27 y 28 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial, en Huechuraba.
La nueva edición tendrá presentaciones de The Strokes, New Order, FKA twigs, Hot Chip, Underworld, Johnny Marr, Godspeed You! Black Emperor y Courtney Barnett, entre otros artistas nacionales e internacionales.
Los conciertos estarán distribuidos entre los escenarios Bci y Vans, con Hot Chip, The Strokes y New Order como encargados de cerrar las respectivas jornadas.
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Jueves 26 de noviembre: Hot Chip cierra la primera jornada
Las puertas del recinto abrirán a las 17:00 horas, mientras que el primer concierto comenzará una hora después.
Los horarios son:
- 18:00 a 18:45 horas: La Ciencia Simple, escenario Vans.
- 18:45 a 19:30 horas: Moyka, escenario Bci.
- 19:30 a 20:15 horas: Hesse Kassel, escenario Vans.
- 20:15 a 21:00 horas: Juliana Gattas, escenario Bci.
- 21:00 a 22:30 horas: Godspeed You! Black Emperor, escenario Vans.
- 22:30 a 23:45 horas: Hot Chip, escenario Bci.
Viernes 27: The Strokes y FKA twigs
El viernes las puertas abrirán a las 16:00 horas y Asia Menor dará inicio a la música a las 17:00 horas.
- 17:00 a 17:45 horas: Asia Menor, escenario Vans.
- 17:45 a 18:45 horas: Santiago Motorizado, escenario Bci.
- 18:45 a 19:45 horas: Yung Lean, escenario Vans.
- 19:45 a 20:45 horas: Courtney Barnett, escenario Bci.
- 20:45 a 22:00 horas: FKA twigs, escenario Vans.
- 22:00 a 23:45 horas: The Strokes, escenario Bci.
Sábado 28: New Order, Underworld y Johnny Marr
La última jornada será también la más extensa, con apertura de puertas a las 12:00 horas y diez presentaciones durante el día.
- 13:00 a 13:45 horas: Javiera Electra, escenario Vans.
- 13:45 a 14:30 horas: Winona Riders, escenario Bci.
- 14:30 a 15:15 horas: El Zar, escenario Vans.
- 15:15 a 16:30 horas: American Football, escenario Bci.
- 16:30 a 17:30 horas: Pánico, escenario Vans.
- 17:45 a 18:45 horas: Of Monsters and Men, escenario Bci.
- 18:45 a 19:45 horas: Tricky, escenario Vans.
- 19:45 a 21:00 horas: Johnny Marr, escenario Bci.
- 21:00 a 22:15 horas: Underworld, escenario Vans.
- 22:15 a 23:45 horas: New Order, escenario Bci.
El festival también contempla un afterparty con Pachanga Boys, Peces Raros, Melania Wonder, Nico Castro, The Twelves y Mariana Montenegro.
Las entradas para Fauna Primavera 2026 continúan disponibles a través de Puntoticket.
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