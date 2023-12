Este jueves, The Cure encantó al público del Estadio Monumental con sus mejores éxitos. Sin embargo, a la salida del concierto, el grupo se encontró con un problema: un clásico “taco”.

Los fanáticos presentes a las afueras del recinto de Macul no dudaron en grabar y sacar fotos del momento que rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente TikTok.

En los distintos registros se puede ver al vocalista del grupo, Robert Smith, al interior de una camioneta negra, con los vidrios abajo y esperando poder avanzar.

Pese a que en los videos se nota cansado, Smith no dudó en saludar y sonreír a sus seguidores que le gritaban cosas como “¡Robert! ¡Te amo!” y “¡I love you, Robert!”.

Caught in Santiago traffic after The Cure's first show in Chile in a decade, Robert Smith navigates the city's rhythm. 🚗🇨🇱 #TheCure #Santiago pic.twitter.com/zvoHa7uQ34

— curefans (@curefans) December 1, 2023