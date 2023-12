A pocos días de que finalice 2023, los recuentos no tardan en llegar.

A continuación, un listado de algunas de las figuras más destacadas del espectáculo (actores, cantantes, cineastas y figuras públicas), tanto de Chile como del mundo, que dejaron de existir durante alguno de los doce meses del año.

10 de enero: Jeff Beck, 78 años

Guitarrista británico de rock y blues. Ganador de ocho premios Grammy. Fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces. En julio de 2022, lanzó 18, un disco colaborativo que grabó junto al actor Johnny Depp, gran amigo suyo.

Causa de muerte: Meningitis bacteriana.

12 de enero: Lisa Marie Presley, 54 años

Cantante, actriz y compositora estadounidense. Única hija de la leyenda del rock & roll, Elvis Presley y exesposa de Michael Jackson, el “Rey del Pop” (1994-1996) y Nicolas Cage, actor (2002) . Su hija, la actriz Riley Keough, saltó a la fama internacional a comienzos de año tras protagonizar la serie Daisy Jones & The Six.

Causa de muerte: Obstrucción intestinal.

16 de enero: Gina Lollobrigida, 95 años

Actriz e ícono italiano. Fue una de las más grandes estrellas del cine europeo durante 1950 y 1960, y llegó a ser descrita como “la mujer más hermosa del mundo”.

Causa de muerte: Complicaciones tras ser hospitalizada por una fractura de fémur.

16 de enero: Lupe Serrano, 92 años

Destacada bailarina y profesora de ballet chilena. Vivió en México y Estados Unidos; y durante casi dos décadas, formó parte del American Ballet Theatre. The New York Times informó su muerte recalcando que “deslumbraba al público con una técnica virtuosa, una fuerza férrea y una personalidad escénica exuberante”.

Causa de muerte: Complicaciones derivadas del Alzheimer.

28 de enero: Lisa Loring, 64 años

Reconocida por ser la primera actriz en la historia en interpretar el personaje de Merlina Addams (también conocida como Wednesday y Miércoles Addams). Asumió el papel cuando tenía seis años y sentó las bases para todas las actrices que llevaron el rol más tarde.

Causa de muerte: Derrame cerebral.

8 de febrero: Burt Bucharach, 94 años

Ganador de tres Oscars y seis Grammys. Compositor de canciones detrás de docenas de éxitos pop de las décadas de 1950 a 1980. Escribió hits para una amplia gama de artistas, incluidos Dusty Springfield, Dionne Warwick, Tom Jones, Neil Diamond, The Carpenters y Christopher Cross.

Causa de muerte: Causas naturales.

11 de febrero: Tito Fernández, 80 años

Cantautor y folclorista chileno conocido como “El Temucano”. Durante su trayectoria, publicó más de 40 álbumes de estudio. En los últimos años, estaba siendo investigado por diferentes denuncias de abuso sexual en el Centro Integral de Estudio Metafísicos (CIEM), fundado por él a fines de 1980.

Causa de muerte: Enfermedades crónicas.

12 de febrero: David Jolicoeur, 54 años

También conocido como Trugoy the Dove. Fue miembro del icónico trío de rap De La Soul, ganadora de cuatro Grammys. Uno de ellos por la colaboración junto a Gorillaz en la canción Feel Good Inc., en 2006. Jolicoeur era considerado como uno de los artistas de hip-hop más influyentes de las décadas de 1980 y 1990.

Causa de muerte: No confirmada, pero sufrió de insuficiencia cardíaca durante años.

17 de febrero: Tom Whitlock, 68 años

Compositor estadounidense. Mejor conocido por haber sido parte de la banda sonora de la película Top Gun y coescribir la canción Take My Breath Away, ganadora de un Oscar y un Globo de Oro.

Causa de muerte: Complicaciones por Alzheimer.

19 de febrero: Richard Belzer, 78 años

Actor y comediante estadounidense reconocido por sus actuaciones en series como Homicide: Life on the Street, Law & Order: Special Victims Unit, y The Flash.

Causa de muerte: No confirmada, pero sufría de problemas circulatorios y respiratorios.

2 de marzo: Steve Mackey, 56 años

Músico inglés, reconocido por haber sido bajista de la banda Pulp, a la que se unió en 1989. Produjo canciones y discos de estudio de artistas como M.I.A., Florence + the Machine, The Long Blondes y Arcade Fire.

Causa de muerte: No confirmada, pero sufrió complicaciones tras permanecer tres meses hospitalizado.

2 de marzo: Wayne Shorter, 89 años

Destacado saxofonista de jazz estadounidense que ganó 11 premios Grammy durante su trayectoria. El Berklee College of Music le otorgó un Doctorado Honoris en Música en 1999. Sus colaboraciones con Miles Davis son consideradas uno de los capítulos más importantes en la historia del jazz.

Causa de muerte: No confirmada, pero fue tras una hospitalización.

11 de marzo: Ignacio López Tarso, 98 años

Actor mexicano, considerado uno de los más importantes del siglo XX. Actuó en más de 50 películas, entre las que destacan La cucaracha (1959), Macario (1960), Rosa Blanca (1961) y Días de otoño (1963).

Causa de muerte: Neumonía y oclusión intestinal.

17 de marzo: Jorge Edwards, 91 años

Escritor y diplomático chileno. Obtuvo el Obtuvo el Premio Nacional de Literatura (1994) y a nivel internacional, el Premio Cervantes (2000), considerado por la crítica como el nobel hispanoamericano. F

Causa de muerte: No confirmada.

20 de marzo: Eduardo Ravani, 81 años

Actor, periodista, comediante y director chileno. Fue cocreador de Dingolondango (1976) y Jappening con Ja (1978). Dirigió siete veces el Festival de Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Causa de muerte: Cáncer.

25 de marzo: Chabelo, 88 años

Icónico actor, presentador y comediante mexicano. Uno de sus shows más destacados fue En Familia Con Chabelo, que se transmitió ininterrumpidamente por 48 años, desde 1967 hasta 2015. En 2012, recibió dos récord Guinness: uno por el programa infantil de mayor trayectoria y otro por el mayor tiempo representando al mismo personaje.

Causa de muerte: Choque séptico.

26 de marzo: María Kodama, 86 años

Escritora argentina. Viuda y heredera universal de José Luis Borges, dedicó más de la mitad de su vida a la preservación de las obras del autor. Creó y presidió la Fundación Internacional Jorge Luis Borges.

Causa de muerte: Cáncer de mama.

1 de abril: Klaus Teuber, 70 años

Diseñador alemán. En 1995, creó el famoso juego de mesa de azar y estrategia Catan, que ha vendido más de 40 millones de unidades y ha sido traducido a más de 40 idiomas diferentes.

Causa de muerte: No confirmada. Sus representantes la atribuyeron a una “enfermedad breve y grave”.

4 de abril: Andrés García, 81 años

Actor de origen dominicano-mexicano que, durante su trayectoria artística, protagonizó más de 70 películas, 30 telenovelas, además de series y obras de teatro.

Causa de muerte: Cirrosis.

19 de abril: Moon Bin, 25 años

Cantante, compositor, actor y modelo surcoreano. Ídolo del K-pop, acaparó reconocimiento mundual como miembro de la boy band ASTRO y el dúo Moonbin & Sanha.

Causa de muerte: No confirmada.

21 de mayo: Ray Stevenson, 58 años

Actor irlandés. Reconocido por haber interpretado a Isaak Sirko en la serie Dexter y Volstagg en la primera película de Thor (2011). Uno de los últimos trabajos en los que estuvo involucrado fue RRR, cinta ganadora de un premio Óscar.

Causa de muerte: No confirmada. Estaba hospitalizado.

24 de mayo: Tina Turner, 83 años

Referente femenino del rock que ganó ocho premios Grammy durante su trayectoria. Intérprete de éxitos como River Deep – Mountain High y What’s Love Got to Do with It.

Causa de muerte: Causas naturales.

1 de junio: Pedro Messone, 88 años

Destacado músico chileno durante la década de 1960. En 2018, obtuvo el Premio a la Música Nacional Presidente de la República en música de raíz folklórica. Fue parte de la agrupación Los Cuatro Cuartos.

Causa de muerte: Neumonía.

1 de junio: Cynthia Weil, 82 años

Compositora estadounidense que formó parte del Salón de la Fama y ganó un Grammy en 1988. Coescribió éxitos como You’ve Lost That Lovin’ Feelin’,Here You Come Again y Somewhere Out There.

Causa de muerte: No confirmada.

12 de junio: John Romita Sr., 93 años

Dibujante de cómics estadounidense. Trabajó en Marvel Comics junto a su fundador, Stan Lee, en The Amazing Spider-Man, y llegó a ser director artístico de la empresa en las décadas de 1970 y 1980. Cocreó a Wolverine y entre sus proyectos, estuvo también Capitán América.

Causa de muerte: No confirmada.

16 de julio: Jane Birkin, 76 años

Cantante y actriz franco-inglesa que se volvió un ícono de los estilo de la década de 1970. Junto a su entonces esposo, Serge Gainsbourg, grabó la famosa canción Je t’aime… moi non plus. En 1984, la prestigiosa firma francesa Hermés lanzó un bolso de piel negro para ella: el modelo de cartera Birkin, codiciado hasta hoy.

Causa de muerte: Causas naturales.

16 de julio: Ian Emes, 73 años

Cineasta británico pionero en el género experimental. Reconocido por su trabajo junto a la banda Pink Floyd en The Dark Side of the Moon. También trabajó con otros destacados artistas ingleses como Duran Duran y Paul y Linda McCartney.

Causa de muerte: Leucemia.

21 de julio: Tony Bennett, 96 años

Destacado músico de jazz y pop estadounidense. A lo largo de su carrera, ganó 19 premios Grammy (incluido el premio Lifetime Achievement Award, en 2001) y dos premios Emmy. También fue nombrado NEA Jazz Master y Kennedy Center Honoree.

Causa de muerte: Complicaciones por Alzheimer.

24 de julio: Cecilia Pantoja, 79 años

Reconocida cantautora chilena de origen judío. Fue parte de los nombres que formaron parte de la “Nueva Ola” musical en Chile, a comienzos de la década de 1960.

Causa de muerte: Enfermedad pulmonar.

26 de julio: Sinéad O’Connor, 56 años

Cantante irlandesa. Alcanzó fama mundial en 1990 con su interpretación de la canción de Prince Nothing Compares 2 U. Tuvo una exitosa carrera musical, marcada por sus polémicas opiniones políticas y religiosas.

Causa de muerte: No confirmada.

31 de julio: Angus Cloud, 25 años

Actor estadounidense reconocido por su interpretación del personaje de Fez en las dos temporada,s a la fecha, de la serie Euphoria (2019-2022).

Causa de muerte: Sobredosis accidental.

3 de agosto: Mark Margolis, 83 años

Actor estadounidense reconocido por sus roles en las series Breaking Bad (por el que fue nominado al Emmy) y Better Call Saul. También tuvo papeles en películas como Pi, fe en el caos (1998), Réquiem por un sueño (2000) y Ace Ventura: Un detective diferente (1994).

Causa de muerte: Una “corta enfermedad”, según su hijo.

4 de agosto: Luis Alarcón, 93 años

Destacado actor chileno con más de 50 años de trayectoria en teatro, cine y televisión. Fue parte del spot publicitario que le dio un León de Oro a Chile en el Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions en 1985, en el cual interpretó a un indio. Además, ganó cinco premios APES, y un Altazor.

Causa de muerte: Cáncer linfático.

7 de agosto: William David Friedkin, 87 años

Cineasta estadounidense ganador del Oscar a Mejor Director en 1972 por su película The French Connection. Dirigió la mítica cinta de terror El Exorcista (1973).

Causa de muerte: Cáncer de esófago.

24 de agosto: Claude Ruiz-Picasso, 76 años

Fotógrafo y diseñador gráfico francés. Hijo del destacado pintor español Pablo Picasso. Desde 1989 a 2023, fue administrador de Succession Picasso, que gestiona los derechos ligados al artista y su obra.

Causa de muerte: No confirmada.

15 de septiembre: Fernando Botero, 91 años

Icónico pintor y escultor colombiano. Famoso mundialmente por la estilización redonda y voluptuosa que impregnaba en sus obras, característica que se volvió su sello.

Causa de muerte: Neumonía.

18 de septiembre: Grimanesa Jiménez, 86 años

Actriz chilena reconocida por sus papeles en clásicas producciones nacionales como Los Venegas, Los Títeres, Rojo y Miel, Marrón Glacé. Tuvo una extensa carrera en teatro, cine y televisión.

Causa de muerte: No confirmada.

22 de octubre: Enrique Maluenda, 88 años

Conductor de televisión y locutor radial chileno. Adquirió fama internacional como mítico presentador de El Show de la Una entre 1964 y 1968, transmitido en países como Ecuador, Estados Unidos, México y Puerto Rico.

Causa de muerte: Complicaciones derivadas de problemas hepáticos.

28 de octubre: Matthew Perry, 54 años

Actor estadounidense-canadiense. Participó de diversas producciones, pero sin lugar a dudas, lo que lo volvió reconocido a nivel global fue su interpretación del personaje Chandler Bing en la serie Friends.

Causa de muerte: Ketamina.

11 de diciembre: Andre Braugher, 61 años

Actor estadounidense que alcanzó fama internacional por protagonizar la serie de televisión Brooklyn Nine-Nine. Ganó un premio Emmy como Mejor Actor de Drama en 1989, gracias a su papel de Frank Pembleton en Homicide: Life on the Street.

Causa de muerte: Cáncer de pulmón.

21 de diciembre: Carmen Barros, 98 años

Actriz chilena reconocida en el rubro artístico por ser la primera en interpretar el reconocido personaje de Carmela en la obra “La pérgola de las flores”. Formó parte del elenco en su estreno, el 9 de abril de 1960. Causa de muerte: Causas naturales.

24 de diciembre: Kamar de los Reyes, 56 años

Actor puertorriqueño reconocido por interpretar al gran villano de Call of Duty: Black Ops 2, Raúl Menéndez. Estaba previsto que actuase en la próxima serie de Daredevil.

Causa de muerte: Cáncer.

27 de diciembre: Lee Sun-kyun, 48 años

Actor surcoreano que formó parte del elenco principal de Parásitos (2019), primera película extranjera en ganar Mejor Película en los Oscars. Participó en numerosas producciones de su país a lo largo de su carrera.

Causa de muerte: No confirmada, pero se encontró una nota de suicidio.