Matador, de Los Fabulosos Cadillacs, hasta la fecha es considerada una de las canciones más populares de la música hispanoamericana.

En una parte, la canción hace referencia a Víctor Jara, músico, cantautor, profesor y escritor asesinado por la dictadura en septiembre de 1973.

“¿Qué suenan? Son balas, me alcanzan, me atrapan. ¡Resiste! Víctor Jara no calla”, señala en un parte el sencillo escrito por el bajista del grupo.

La verdad tras la referencia a Víctor Jara en Matador

Flavio Cianciarulo, bajista de la agrupación argentina y autor de Matador, contó a CNN Chile cómo llegó a mencionar al músico chileno.

“Algo que escapa al entendimiento racional se apoderó de mí e hizo que mi corazón se apresurara a citar a Víctor Jara en la canción. Era como ineludible, no me imagino cómo no hacerlo”,

Cianciarulo afirmó que “no fue algo pensado, no fue calculado, es como cuando uno escribe y el corazón se anticipa al cerebro. Primero va el cuore, le manda al cerebro la orden de escribir y así fue”.