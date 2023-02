El humor ha captado la atención en el Festival de Viña tras la exitosa presentación de Pamela Leiva y de Diego Urrutia, quien tan solo en una semana hizo preparó su rutina y ganó el corazón de la Quinta Vergara. Ayer fue el turno de Belén Mora con una tibia recepción por parte del público, entre aplausos y pifias. Hoy es el turno de Rodrigo Villegas, y al día siguiente, de Fabrizio Copano, quien ad portas de enfrentar al monstruo dio su conferencia de prensa.

En este contexto, fue consultado por CNN Chile sobre los aprendizajes que dejó su paso por el certamen en el 2017, abordando las diferencias, aprendizajes y experiencias para enfrentar su rutina programada para este jueves 23.

“Ha habido cambios en mi vida personal, ahora tengo un hijo, estoy casado, vivo en el extranjero, radicado. En esa vez todavía estaba en mis primeros pasos, recién estaba intentando encontrarme. Ahora estoy mucho más tranquilo y cómodo”.

Y añadió que “también ha cambiado mi forma de pensar y de ver las cosas, cuando uno es joven tiene muchas certezas de cómo tienen que ser las (cosas), pero con los años me he dado cuenta de que me gusta más cuestionarme las cosas que tener algo tan claro en mi cabeza. Eso ha ayudado que mi comedia sea mejor, y me parece que la gente conecta más, (porque es) lo que todos vivimos, más dudas que certezas”.

Entre los tópicos que se han abordado las parrillas humor que han estado hasta el momento ha sido material autobiográfico, en donde se abordan temas sobre la maternidad, vivencias en la pandemia, relaciones de pareja, episodios complejos que se ha transformado en narrativa para el humor. Sin embargo, la contingencia política ha quedado fuera.

Desde su perspectiva, señaló que “yo generalmente intento hablar de las cosas que me parecen interesantes, y que a mí me atraen, si yo fuera fanático de fútbol tendría todo un segmento, pero no soy tan bueno para el fútbol, pero sí la política y la sociedad son parte de lo que a mí me interesa, entonces, por supuesto que va a haber algo de esto”.

Y destacó que “es raro un festival donde nadie mencione a alguien del Gobierno o a nadie de la política y la sociedad. Obviamente, hay miedo de la reacción, y lo entiendo, porque es un momento polarizado, medio crispado, pero tengo la sensación de que se pueden hablar estas cosas. Lo he probado en distintos públicos y también lo voy a hacer en la Quinta, porque son temas que me parecen atractivos y creo que la gente puede llegar a conectar con ello”.

Asimismo, adelantó que “va a ver mención a varias personas”.

“El público nunca tiene la culpa”

La rutina de Belén Mora tuvo altos y bajos en la Quinta Vergara. En el término de su rutina recibió una tibia despedida por parte del monstruo viñamarino. En cuanto a su desempeño, Copano expresó que “los comediantes sabemos que hay noches buenas y noches malas, y nos pasa a todos. Algunas de esas noches malas son en público y otras son en privado o con públicos más chicos. Le tocó estar en una noche, no sé si mala, porque comenzó súper bien y se fue construyendo”.

Y precisó que “el público nunca tiene la culpa, y ella no lo dijo así, sino que quiso escuchar al público, pero yo creo que a veces los comediantes nos cerramos de que el público no entendió o no escuchó, o ‘no está a mi nivel’ y es uno el que tiene que encontrar el punto de conexión. No creo que sea culpa del cartel, porque calzaba con su comedia”.

Sobre la rutina reflexionó que “se arriesgó con un chiste largo, y los chistes largos son complejos, es un malabarismo complicado porque se te tienen que subir al jeep desde el principio, porque si no están todo el rato dentro de tu chiste, es muy difícil que conecten con lo que viene después dentro de la historia. Hacer ese tipo de chistes puede ser complicado para un escenario como Viña donde hay factores que pueden distraer, eso quizás pasó”.

En contraste, reconoció que tras la presentación de Pamela “me puso presión, porque quiero también entregar un show que sorprenda y sea grande, me alegra que suceda eso” y destacó que fue un “tremendo show, qué fiesta trajo a la Quinta Vergara”.

“Imagínate a ver Christina Aguilera gratis”

Sobre su presentación para este jueves 23 de febrero, reveló que “cuando vi a Christina Aguilera y a Polimá, yo le escribí a la producción, ¿oye por qué no me dan ese día? Y ellos amablemente dijeron que sí, obvio. De hecho, nos calza y te lo íbamos a ofrecer, y era perfecto, porque quería estar ese día del festival”.

“Es el día idóneo no solo para mi comedia, sino que es entretenido, porque imagínate ver a Christina Aguilera gratis y ver también a Polimá, por suerte se dio y me pone muy contento”, concluyendo que “va a ser una gran noche para la Quinta Vergara y vamos a darlo todo para estar al nivel de los artistas”.

