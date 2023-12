En un nuevo capítulo de CNN Magazine, Marcelo Ferrari presentó Escrito por cineastas, un libro que editó junto a Carolina Urrutia y en el que reúne distintas vivencias y reflexiones en primera persona de destacados directores chilenos de cine.

“Este es un libro histórico. En América Latina, en Chile, no hay libros en donde un grupo de directoras y directores dejamos la cámara a un lado para tomar la pluma, tomar el computador y ponernos a escribir sobre qué es hacer cine, sobre cómo hago yo cine, qué pienso de las claves que tiene, etc. Es un libro que no existe en la literatura de estudios de cine en el mundo”, explicó.

Entre los nombres de los 28 profesionales que figuran en el libro, están Sebastián Lelio, Silvio Caiozzi, Patricio Guzmán, Marcela Said, Pablo Pérez, Che Sandoval y Christopher Murray.

Un viaje al alma, mente y corazón de los grandes cineastas

Ferrari ahondó en que el compilado dista de los tecnicismos típicos del lenguaje audiovisual, lo que resulta en mayor familiaridad para quien lee, sin importar si sabe o no de cinematografía.

“Está pensado para que cualquier persona, cualquier chileno pueda entrar en el alma, mente y corazón de los creadores cinematográficos; y conocer sus claves, sus reflexiones, sus maneras de entender por qué hacen cine, cómo hacen cine”, explicó.

El editor también contó que, debido a las ocupadas agendas, le tomó cerca de cuatro años convencer a sus colegas de participar en el proyecto, pero destacó la generosidad que tuvieron al compartir sus herramientas con el público: “Fue un proceso largo, muy apasionante, complejo y por eso, entretenido”.

Escrito por cineastas está disponible en todas las librerías de Chile.