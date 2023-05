Uno de los grupos insignes del rock sinfónico y progresivo, The Orchestra Starring Former Members Of Electric Light Orchestra, vuelve a Chile para mostrar lo mejor de su música.

La icónica agrupación desplegará su transcendental batería de hits, que incluyen éxitos como Confusion o Last train to London, en un concierto que promete unir a varias generaciones.

En entrevista con CNN Chile, Eric Troyer, vocalista y líder de The Orchestra, sostiene que están muy emocionados de regresar al país: “Conocemos muy bien Chile y las personas son increíbles, siempre tenemos una muy buena recepción cuando nos presentamos allá. Amamos tocar en Sudamérica, especialmente Chile. El público es grandioso y ha sido memorable”

El músico recuerda con cariño algunos de los momentos del grupo en Chile, como cuando se presentaron en el Festival de Viña del Mar en 2005. “No sabíamos mucho sobre el festival. Supimos de él cuando viajamos allá y estábamos muy emocionados. Fue loco, tocamos a las dos de la mañana y seguimos, seguimos y seguimos (…). Fue genial estar ahí con todos los otros músicos y bandas, realmente maravilloso”, recuerda.

A lo largo de estos años les ha tocado vivir momentos difíciles. “Dos miembros han fallecido, pero seguimos adelante. Tenemos nuevos miembros y recordamos a aquellos que ya no están. Ya no somos unos niños, así que esto pasa“, dice Troyer.

¿Qué puede esperar el publico chilenos del próximo show de The Orchestra en Santiago? “Tenemos un tremendo show en vivo y tocaremos todos los hits que la gente conoce y ama. Estamos realmente entusiasmados de tocar para ellos, va a ser un espectáculo genial”, asegura.

¿Cuándo es el concierto y cuánto cuestan las entradas?

El concierto de The Orchestra está programado para el próximo viernes 2 de junio a las 20:30 horas en el Teatro Caupolicán, ubicado en la comuna de Santiago.

Las entradas ya se encuentra a la venta a través del sistema PuntoTicket:

Palco B/C/D/E: $86.250

Primeras filas: $80.500

Diamante: $69.000

Platinum: $57.500

Platea general: $46.000

Movilidad reducida y acompañamiento movilidad reducida: $57.500

Escucha a The Orchestra