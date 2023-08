Cuando Nicole Davidovich decidió comenzar a lanzar su música bajo el pseudónimo de Shirel (su segundo nombre), armó un itinerario con las fechas de los diversos hitos que tendría su carrera. Rápidamente, esos planes se cayeron cuando en marzo de 2020 llegó la pandemia de COVID-19 a Chile.

A pesar de estar “en medio del apocalipsis”, como lo define ella, el audio de su primer single, Money, fue publicado en YouTube el 3 de abril de 2020. “Algo en la guata me dijo que había que avanzar y menos mal lo hice”, cuenta en conversación con CNN Chile. Un año y tres meses después lanzó el remix en colaboración con Polimá Westcoast.

Antes del 1 de octubre de 2022, el día que terminaron las restricciones por la pandemia, Shirel lanzó siete singles, incluidos los primeros adelantos de su álbum debut. Después de esa fecha estrenó su disco Cristal, se presentó en el Estadio Nacional como parte de la Teletón y fue invitada a Lollapalooza 2023.

—¿Cómo fue el hecho de estar un día lanzando música desde tu casa y de repente dos años después enfrentarte a grandes escenarios?

—Loquísimo. Uno está centrado en un área del universo de lo que es ser artista y luego te enfrentas a todas estas otras cosas que quizás no tuviste el mismo tiempo para trabajarlas. En mi caso, el fin de la pandemia fue increíble porque finalmente pude encontrarme con la recompensa de todo ese trabajo porque desde la pieza uno no siente tanto el amor. El escenario es el lugar donde nos enamoramos de lo que hacemos y fue muy bacán y energizante. Salir de casa y encontrarme con eso fue volver a incendiar la pasión por lo que hago y me dio muchísima fuerza.

Ser mujer en la industria musical

En 2021, Denisse Rosenthal la invitó a ser parte de Faroles junto a KYA y Soulfia. La canción es un himno sobre empoderamiento femenino que en 2022 interpretaron en la Teletón sumando a Loyaltty.

Las cuatro se unieron a Akriila y tuvieron un espacio de 10 minutos para presentar sus respectivos proyectos musicales en la última entrega de los Premios Pulsar.

“He tenido la bendición de participar en esas instancias increíbles. Creo que dedicarse a la música y escoger el arte en el país y en el momento en el que vivimos es difícil y encontrar amigas con quien compartir esas experiencias es algo demasiado importante, especial”.

—¿Cómo ves desde dentro el trabajo que están haciendo las mujeres, tus compañeras?

—A mí me encanta la generación de la que soy parte, soy fan de cada una de mis colegas. Creo que son unas brígidas y que lo ruda que es esta industria con nosotras nos ha transformado en mejores artistas. Me doy cuenta de que cada una de las mujeres de la escena que está sonando tienen un rollo hiper desarrollado de quiénes son, de cuál es su sonido. Tienen un background muy diferente cada una. Somos distintas y especiales, cada una a su manera. Creo que el show de los Pulsar fue un gran resumen de eso.

El internet ha permitido la rápida expansión de nuevos artistas. En ese contexto las colaboraciones se han vuelto un elemento básico para continuar creciendo en la industria. A pesar del buen momento de la música nacional, en general, los hombres están realizando featurings con otros hombres y las mujeres con otras mujeres.

“Creo que esa es nuestra manera de contestar a la exclusión histórica que hay de las mujeres en la música en general. Es como pensar ‘si ustedes no nos hacen el espacio lo hacemos nosotras’, básicamente. Eso pienso yo”, dice Shirel.

—¿Crees que pueden estar siendo las protagonistas de un cambio cultural teniendo en cuenta que siempre se ha mostrado a las mujeres como competidoras?

—Literalmente siento que ese ha sido el canon de toda la historia, en un país que además tiene pocas oportunidades. En la realidad es brutal sentir que estás compitiendo con la única persona que te puede entender. Definitivamente, creo que estamos haciendo algo que es importante. Sin duda creo que esta generación de mujeres va a hacer un cambio.

—¿Crees que ese cambio se podría replicar también a nivel de industria?

—No lo sé, la verdad. El rol del arte siempre ha sido retratar lo que pasa en cierto momento y algo está pasando. De repente hay que presionar mucho para poder efectivamente hacer ese cambio, pero creo que vamos por un buen camino. La industria igual tiene cosas en las que se queda atrás en ese aspecto, en esa narrativa de competencia que se genera a veces. Para qué hablar de la sociedad. Seguimos viviendo en un mundo que es terriblemente machista y que tiene un millón de cosas que podemos corregir. Creo que siendo artistas nos corresponde decir lo que pensamos y no solo lo estamos diciendo, lo estamos haciendo y eso es un orgullo.

“Faroles, himno nacional”, dice riendo.

—De hecho, en tu parte de la canción dices “esta industria necesita más mujeres”.

—Y me mantengo firme con lo que dije.

Una artista de discos

El 24 de noviembre de 2022, Shirel lanzó su álbum debut titulado “Cristal”. “Yo tenía ese sueño de hacer un disco y tardarme harto tiempo, era un objetivo. Esta es una carta de presentación de la que estoy muy orgullosa”, explica.

En casi media hora, la artista presenta 10 canciones en las que la guitarra acústica toma un especial protagonismo. Los juegos de voces y las percusiones entregan una experimentación al interior del pop.

“Algo muy propio de mi proyecto es esa cosa ecléctica. Hago mucha música diferente. Escuchas mi disco y te encuentras con un trap y con un bolero y todo suena a mí”, dice.

—¿Shirel es una artista de discos? ¿De largo aliento?

—Sin duda es una artista de discos. Yo soy el tipo de personas que escucha discos. Siempre al final del día me fumo un caño y pongo el álbum del artista que me gusta y lo escucho entero. No lo puedo creer cuando encuentro mensajes que se conectan e intertextualidades. Ese era mi sueño, hacer esas cosas, esos cuerpos largos donde puedes hacer todos esos guiños, todos esos juegos y puedes encontrar paletas de sonidos. Ojalá hacer muchos más en mi vida y seguir haciendo canciones hasta abuelita.