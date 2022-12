La carrera de la cantante chilena Shirel es corta, pero muy productiva hasta ahora. La intérprete de Money acaba de lanzar su primer álbum de estudio, Cristal, con el que planea dominar la escena musical chilena.

Con 23 años y un disco con 10 canciones que se desenvuelven entre el pop, R&B y el trap, la artista emergente Nicole Shirel Davidovich ya ha colaborado con exponentes de la música chilena como Denise Rosenthal, en Faroles y, Polima Westcoast, en Money remix.

En conversación CNN Chile, Shirel revela qué la inspiró a escribir su nuevo álbum y cuáles son sus expectativas frente a su presentación en la próxima edición de Lollapalooza, donde se presentará en la primera jornada.

—¿Cómo fue el proceso creativo para tu primer álbum?, ¿de dónde sacas la inspiración?

—Durante la pandemia escribí mucho. Me empecé a dar cuenta que tenía canciones con puntos en común, desde la narrativa o desde lo sonoro, había algo interesante ahí. Cuando escribí Na Más Es La Intro, que es la canción con la que parte el álbum, me di cuenta de que debía hacer un disco. Además, tenía un montón de canciones que conversaban entre sí, que tenían cosas que decir. Ya había escrito tres o cuatro temas con una narrativa específica, una decía algo en particular y la otra le respondía, estaban entrelazadas. Desde ahí, dejé que el álbum me guiara, fue un proceso muy intuitivo.

—Dijiste que te mostraste vulnerable al escribir la canción “Control”, ¿cuál fue el trasfondo de eso? ¿Qué quieres transmitir?

—Control fue una de esas canciones que empecé a escribir y no pude parar, tuve mucha inspiración y ahora me doy cuenta de que es una canción muy difícil de escribir. Quería que quien escuchara mi disco pudiera saber qué tipo de artista soy e hice las canciones con ese nivel de honestidad. A veces, escribo desde la guata y después me doy cuenta de lo que quise decir. La canción Control toca uno de mis issues. Habla de mi búsqueda del perfeccionismo y de cómo quiero que las cosas salgan excelente, del control y la ansiedad, cosas que me pasan. Ahora que está terminada la recepción que ha tenido es muy hermosa. Es una canción súper personal, no sabía si la gente conectaría con ella y me he llevado la sorpresa de que hay personas que y se sienten identificadas.

—Estuviste en The Voice en 2016, ¿cómo fue tu experiencia en el programa?, ¿hay algo que te hubiese gustado hacer de manera diferente?

—The Voice fue una experiencia muy especial, pero más que un momento que marcó mi carrera o que la catapultó, fue un baño de aprendizaje. Me di cuenta de lo ruda que era esta industria y de lo mucho que había que trabajar. Fue un proceso de mucha claridad, fue en ese momento en donde empezó mi viaje.

—¿Cuál es el origen de la música en tu vida?, ¿es algo de familia o lo desarrollaste de manera autónoma?

—Nadie es músico en mi familia, es gente más intelectual. Mis padres estaban preocupados cuando les dije que quería ser artista, ya que me di cuenta de que deseaba dedicarme a esto en un momento en el que todo mi entorno estaba perdido. La gente busca su vocación toda la vida y yo tenía esto en la palma de mi mano. Agradezco que mis padres me hayan apoyado, porque ahora estoy aquí, sacando un disco.

—¿Tienes algún hábito o costumbre para antes de salir al escenario? Alguna cábala que puedas contarnos.

—No tengo ninguna cábala, pero antes de subir el escenario necesito un momento de concentración en el que nadie me hablé, para poder enfocarme en el presente. Concéntrame en el momento antes de que se escape, ¿cáchái?.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑆𝐻𝐼𝑅𝐸𝐿 (@aka.shirel)

—¿Cómo se gestó la colaboración de “Faroles” con Denise Rossenthal?, ¿cómo es trabajar con ella?

—Cuando surgió la idea de hacer Faroles, Denise me escribió por Instagram, dijo que tenía muchas ganas de hacer una colaboración con mujeres artistas emergentes. Después de eso, todo fue muy rápido. Hace poco la presentamos por primera vez en vivo en la Teletón, junto a Kya y Soulfia, fue un proceso de aprendizaje para mí.

—¿Qué hay sobre el remix de “Money” que tienes con Polima Westcoast?, ¿cómo fue colaborar con él?

—Yo siempre he sido muy fan de Polima Westcoast. En plena cuarentena él subió una historia escuchando Money. Le escribí para agradecerle y él me dijo que le encantaba la canción, fue ahí que le propuse que hiciéramos un remix, me lancé y él aceptó. En ese momento estábamos en pandemia, entonces hicimos la colaboración de manera digital; él escribió su verso y después nos fuimos al norte a hacer el video. Creo que Polima de verdad vibró con esa canción, estoy muy contenta por eso.

—Para tu presentación en Lollapalooza, ¿cuáles son tus proyecciones?, ¿qué canciones vas a presentar?

—Estoy muy emocionada por presentarme en el Lollapalooza, es un sueño estar ahí, al lado de artistas que admiro mucho. Ese show será distinto, con nueva música muy personal y significativa para mí. Una presentación con muchas emociones e intensidad, tal como soy yo. Se están dando los espacios para darme a conocer entre las personas.

—¿Te intimida el público del Lollapalooza?

—Pienso que todos los artistas tienen una cuota de alerta cuando se van a presentar ante un público a hacer algo importante, pero como he estado soñando con esto toda mi vida, estoy mentalizada. Tengo unas ganas enfermas de tocar en vivo allá, así que voy sin miedo.

—¿Qué otras metas tienes para tu carrera?

—Trato de no ponerme metas específicas, ya que considero que es más importante disfrutar el proceso que estar buscando el objetivo siempre, pero quiero dedicarme a hacer discos largos, conceptuales, lograr ser global y ojalá llegar a personas que hablen otros idiomas.