Nano Stern se alista para iniciar una nueva gira internacional a propósito de su nuevo álbum, Canta a Víctor Jara, descrito por él como un “recorrido necesario” en el marco de la conmemoración de los 50 años desde el golpe de Estado.

El cantautor y multiinstrumentalista aborda en entrevista con CNN Chile los objetivos de esta nueva etapa en su carrera y las razones que lo motivaron a rendir un homenaje a Jara, desde su martirio hasta la extraordinaria faceta de cantautor.

También analiza la evolución que ha vivido la música chilena en el último tiempo con la irrupción del estilo urbano y cómo el momento político impacta en el desarrollo cultural y artístico del país.

Víctor Jara, la desafección y el género urbano

Nano (cuyo nombre es Fernando) ha expresado querer recuperar el oficio del cantante con guitarra tradicional, en el que destaca a Jara como el mejor representante. Sus canciones siempre han sido parte del repertorio de Stern, incluso cuando este recién aprendía a blandir una guitarra.

—¿Cómo ves la influencia de Víctor Jara en la música de hoy?

—Es un ejemplo que está siempre presente para todos los que hacen música en chile. Es más, en el mundo entero te diría que Víctor Jara es un referente. A Víctor se le suele citar a raíz de su asesinato, el martirio y las circunstancias trágicas en las que lo mataron, nos quedamos con el puñado de canciones que siempre se suelen cantar. Aún queda todo un mundo por ser descubierto por mucha gente de nuestra generación y gente más chica que no tenemos cómo haber llegado a esas canciones.

—¿Qué te inspiró a rendirle este homenaje?

—Si uno va hasta el final y llega a su manifiesto, entre medio hay un viaje que muestra cómo era la sociedad chilena en ese entonces. Creo que en el contexto de estos cincuenta años, nos viene super bien revisar ese recorrido. Cantar esas canciones nos habla mucho de quienes somos hoy y también nos ilustra esta parte de nuestra historia que, literalmente, se cortó de golpe. Yo creo que todos quedamos un poco huérfanos de nuestra propia historia, porque nunca más se habló, nunca más se cantó. En el caso de Víctor, por ser emblemático, siempre quedó un puñado de sus canciones de la transición para adelante, pero hay otras que no, por ahí va mi intención.

Un ejemplo es Paloma quiero contarte, una canción que Nano describe como “muy ceñida al canto campesino, de tradición muy rural, que no suele destacar mucho en su librería de canciones”.

—Víctor Jara y su canción “El derecho de vivir en paz” fue uno de los íconos del estallido social. ¿Cómo interpretas, desde tu vereda, los bruscos cambios políticos que ha vivido Chile en los últimos años?

—A mí me cuesta creer que un 80% de las personas sean tan delirantes de poder cambiar de vereda política de forma tan extrema. Mi manera de verlo es que tiene que ver con una desafectación ideológica, porque me cuesta creer que personas que están convencidas y que votan desde una reflexión política, al cabo de un año voten lo contrario, es muy inexplicable. Yo lo asocio más con una sociedad a la deriva, quizá sea el cambio del voto voluntario, pues más de la mitad de la gente que votó en las últimas elecciones no estaba presente antes.

“Los que saben dicen que después de una revuelta como la que vivimos en 2019, que tuvo mucho descontrol, anomia y violencia, lo más normal es que haya una contra muy conservadora y que exija la ley y orden, y eso es aquí y en la quebrada del ají. Son lógicas distintas, mejor cada uno con sus decisiones”, reflexiona.

—¿Crees que esa desafección que se ve en política podría explicar también el tipo de música que está de moda hoy en Chile, el boom de los urbanos?

—Violeta Parra en los ’50 se quejaba de que su música no la pescaba nadie, que estaba la música pop de la radio y Los Quincheros que acaparaban la música de moda. Yo, personalmente, creo que esa es una relación que siempre está ahí, la música de raíz es algo que surge con fuerza solo en momentos específicos. No es música de difusión masiva, si un artista que hace una música acústica quisiera tener o aspirar a tener los niveles de difusión que tiene Pailita, por ejemplo, está totalmente pelando el cable. Ahí son otros los códigos, son otras las cosas que importan. Yo en mi caso tengo super claro que mi fidelidad total es con la música, no con la industria, la industria solo es parte de mi trabajo.

—¿Cómo sientes que encaja tu trabajo dentro de este ecosistema musical?

—Yo creo que soy como un punto de conexión entre distintos mundos. Es algo de lo que me he dado cuenta con el tiempo, porque hay muy pocos lugares en los que encajo del todo: está el mundo de nicho de los cantautores en donde yo puedo estar totalmente tranquilo, pero luego me toca relacionarme con Hueichafe o con El Cruce y después estar con Los Palladores en Pirque y tres días después con una orquesta sinfónica; luego ir de invitado al Thelonious a tocar a un jam, entonces como que tengo una cierta apertura y soy generalista, no especialista en un género.

“En lo personal, me identifica mucho una frase de Peter Gabriel: ‘Conozco gente que es capaz de hacer las cosas que hago yo, mucho mejor que yo, pero no conozco a nadie que sea capaz de hacerlas todas juntas’”.

La gira

—¿Qué sorpresas pueden esperar tus seguidores para la gira?

—Para el concierto y para la gira me siento muy bien, muy tranquilo, porque vengo llegando de otra gira larga en que presenté este mismo repertorio, entonces lo tengo muy incorporado, va a haber distintos invitados en las distintas ciudades por las que pasará el tour. Siempre me gusta colaborar con otros artistas La idea es aprovechar esta instancia para hacer conciertos con menos estímulos. Es algo curioso, porque uno pensaría que cuando va a un espectáculo va a tener más estímulos. En este caso será al contrario, estamos en un mundo tan acelerado, tan al chancho, que lo que nos viene bien, a veces, es bajarle el ritmo al asunto.

