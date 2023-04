Con solo 23 años, Milena Warthon se está convirtiendo en una inspiración para muchos artistas independientes que se dedican a explorar nuevos sonidos, demostrando con su perseverancia y talento que la música andina puede ser renovada sin perder su esencia.

Fusionar música folclórica con pop comercial no ha sido nada fácil y para los entendidos representa un gran salto, ya que debes encontrar tu espacio entre la música hispana dominante: el estilo urbano. Para Warthon, esto representó un desafío desde el primer momento, sin embargo, el poder de su letra, que transmite sentimientos de empoderamiento y felicidad, sumado a su pegajoso ritmo, han logrado posicionarla como una artista de la que hay que estar pendiente.

Este gran talento la llevó en febrero a coronarse como la ganadora de la competencia folclórica del Festival de Viña de Mar 2023 con la interpretación de su canción Warmisitay. Sobre la Quinta Vergara, recibió la preciada Gaviota de Plata luego de terminar el certamen con un puntaje de 6.4, imponiéndose sobre Chile (6.0 puntos) y México (5.7 puntos).

Un viaje de prueba y error

En entrevista con CNN Chile, la joven artista revela que llegar a esta fusión musical fue “un viaje de mucha prueba y error”, pues hace cinco años -al inicio de su carrera-, solo hacía covers, pero fue un profesor en la universidad quien la alentó a seguir escribiendo.

“En 2019 empecé a componer un poquito con el teclado, con el piano, con mi ukelele. Gracias al apoyo también de mis profesores de canto, de mis músicos en ese momento, ellos como que me daban una mano”, recuerda.

Este camino la llevó en 2020, en plena pandemia, a componer Agua de Mar, la canción con que debutó con su propia voz y su propia composición.

—Algunos fans dicen que si España tiene a Rosalía, Latinoamérica tiene a Milena Warthon. ¿Qué sientes con esto?

—Whao. Bueno, es que en realidad yo amo a Rosalía, o sea, el Mal Querer es uno de mis discos favoritos. Que me comparen con la Rosalía, para mí es lo máximo, porque es bastante inspiración hasta para este disco nuevo que estoy haciendo, como a nivel fusión. Es una de mis grandes referentes.

Desafíos, críticas y hate online

En pleno siglo XXI, la presencia online es algo que puede catapultar a un artista. Y también es un espacio para las críticas y el bullying online. La cantautora dice que ella sabe que es un “proyecto controversial”, no porque ella lo quiera así, sino porque aún existen personas que no están listas para oír las cosas que ella tiene que decir.

Esto ha dado pie al hate online, donde reconoce que “hay cosas terribles que me han dicho, no solamente a nivel, así como ‘estás gorda o estás flaca; eres bonita, eres fea; cantas bonito o cantas feo’. Sino también, y lo que más me afecta a veces, es que se meten un poco con lo que yo pienso y tratan de negar mi voz o apagar mi voz por estereotipos, porque todavía vivimos en una sociedad llena de estereotipos y llena de machismo”.

“En el Perú hay muchas, muchas discriminaciones”, reflexiona Warthon.

— ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu carrera hasta ahora?

—El mayor desafío que yo tengo, obviamente, es hacer música. Porque aquí en el Perú es muy complicado, no se tiene una industria tan consolidada a nivel musical y más si eres un artista independiente, es muy caro realmente, entonces a veces la mayor limitante es el dinero.

En su nueva canción, Azúcar, la artista retrata momentos e inseguridades por las que ha pasado.

Milena Warthon y su paso por el Festival de Viña

Desde que recibió el correo electrónico que le anunciaba su selección para participar en el Festival de Viña del Mar, Milena y su equipo comenzaron a preparar todos los detalles para sus presentaciones.

La selección de la canción no fue menor. Milena revela que con su equipo eligieron Warmisitay porque a nivel sonoro es una canción que posee una base rítmica andina y refleja quién es ella: “Tiene un mensaje muy fuerte que creo que ha podido traspasar las fronteras del Perú y llegar hasta Chile”.

Acompañada con el baile y las polleritas, en el transcurso del festival rápidamente se convirtió en un trend viral en TikTok. Incluso, la canción se posicionó como la más escuchada en Chile por varios días.

Milena cuenta que previo a su llegada a Chile recibió “consejos” de que debía “tener cuidado” con la gente porque aún se mantiene la idea de que Chile con Perú se encuentran peleados. Pero a ella le ha sorprendido la cantidad de afecto que le ha entregado el público chileno, y cree que los conflictos son de otra generación.

Finalmente, Warmisitay fue la canción ganadora de la competencia internacional, y recibir este reconocimiento fue un gran logro para la cantautora: “Viña del Mar es una plataforma gigantesca que puede cambiarle la vida a cualquier artista, gane o pierda”.

¿Colaboraciones con artistas chilenas?

La entrevista no podía finalizar sin consultar con qué artistas chilenas le gustaría a Milena colaborar, y la respuesta es muy sencilla: Princesa Alba, Denise Rosenthal, Cami y Mon Laferte.

Milena dice que Trini es su amiga virtual y es “muy linda”. Cuando estuvo en Chile para el festival la pudo conocer y se declaró su fan “porque su música es muy popstar”. A Denise también la conoció en Chile y han mantenido varias conversaciones. De ella destaca que es muy empoderada y superwoman: “Eso me encanta”.

“Creo que las dos son mujeres empoderadas, que me inspiran bastante”, destaca.