Se llama Andrés Lazo, pero en el mundo artístico es reconocido simplemente como Lasso. Hoy, este compositor de 34 años destaca por ser uno de los músicos venezolanos con mayor influencia y proyección internacional. Ya cuenta con una nominación a los Latin Grammys 2021 (categoría de Mejor Nuevo Artista) y discos de platino en Perú, Ecuador, México y Chile.

Entre sus singles más escuchados destacan Un millón como tú y Odio que no te odio, dos colaboraciones que llevó a cabo en 2019 y 2020 respectivamente con la chilena Camila Gallardo. “Yo, si tengo que matar por ella, lo haría. De verdad que sí. La quiero mucho“, comenta respecto a su amistad con la intérprete de Querida Rosa.

El artista explicó a CNN Chile que la conoció en una búsqueda hacia nuevas colaboraciones. Por aquel entonces, Cami ajustaba los detalles de una producción con un conocido en común de la disquera Universal. “Me dijo: ‘Mira, estoy trabajando con esta otra artista, ¿qué te parece?’. Y a mí me pareció alucinante, pero claro, yo veo sus números y digo: ‘Ella no… ¿Por qué va a querer hacer una canción? No tiene mucho sentido’. A mí me sorprendió mucho que ella dijera que sí”, confiesa, para luego reiterar: “Yo hubiese entendido que hubiese dicho que no”.

A la fecha, el video oficial de Un millón como tú cuenta con casi cien millones de reproducciones en YouTube; pero en un inicio, sólo se concentraba en un archivo de audio y su audiencia se reducía a sus propios compositores. “Yo era un artista desconocido que le envió una canción y ella no tenía nada que ganar en esa relación. Absolutamente nada, simplemente una buena canción y ya; como muchas. Y no significa que funcione, la canten, conecten ni nada”, aclara.

Y vuelve a destacar el gesto de la viñamarina; esta vez, en términos tácticos: “Lo pienso ahora y no sé si yo tendría ese mismo acto como de… es que, es nobleza, no hay otra palabra. Las relaciones empiezan porque tenemos un ganar-ganar, ¿me entiendes? Yo estoy fuerte en un territorio, tú eres fuerte en otro territorio, nos unimos y cada quien crece en el otro territorio. Eso es positivo y así debería ser; pero, en este caso, era una buena canción. Yo creo que Un millón como tú era una buena canción, pero no más que eso“.

Al ser consultado sobre si le gustaría trabajar con otros artistas nacionales, no duda en asentir: “Por supuesto que sí. Los cantantes de acá tienen voces son muy potentes. Mon (Laferte) y Cami tienen mucho en común, sobre todo en emanar estas voces que sólo ellas pueden. Está Francisca Valenzuela, Denise (Rosenthal) también. Hay mucha gente acá; siento que es un país con artistas que nacen consolidados. Son muy auténticos, muy originales”.

El trabajo como solista de Lasso está plasmado en tres álbumes de estudio: Sin otro sentido (2011), El exilio voluntario de una mente saturada (2017) y Cuatro estaciones (2021). Su estilo a la hora de componer destaca por ser autobiográfico, y suele compartir en redes sociales como TikTok las historias personales que inspiraron las baladas.

“Mi misión como artista, compositor, escritor, lo que tú quieras, es que la gente conecte con lo que yo estoy haciendo, con eso que yo estoy creando. Entonces, hay veces en que una canción no es suficiente, tienes que dar contexto. Por ejemplo: Deja Vu, de Olivia Rodrigo. Una de las grandes cosas que tenía esa canción era que todo el mundo sabía por lo que ella estaba pasando y la ruptura que tuvo. Y eso da más contexto, porque conectas más. Tú dices: ‘Yo estoy pasando por una ruptura igual y me siento identificado con ella'”, explica.

¿Y cómo es su proceso de escritura? El venezolano señala que suele comenzar por los nombres. Para facilitar esta tarea, confiesa mantener una lista de aproximadamente 1.300 títulos, conceptos, referencias e ideas en un bloc de notas: “Todas las canciones que yo he sacado han salido, de alguna u otra manera, de ahí”.

Estos detalles, según analiza, le ahorran un tiempo que, posteriormente, invierte en la composición de la melodía y “cómo decir algo o decirlo mejor”. Después, continúa por la referencia: “Quiero hacer un funk como esto, quiero hacer una balada como esto, quiero hacer un tempo como esto. Y lo último que hago es ordenar líricamente lo que voy a decir”.

Comienza desde una premisa de escritura de guiones. “El verso, para mí, es ese top donde tú pones toda la información que la gente necesita para entender la historia; el pre-coro es el problema y el coro es la solución. A nivel lírico. Entonces, si tú funcionas así, es mucho más fácil y la gente como que hila mejor, siento yo”, finaliza. Ojos Marrones, su lanzamiento más reciente, fue escrito a través de estos pasos.

Al pensar en el futuro y las esperanzas que guarda para su carrera durante la próxima década, indica que mantener una estabilidad sería ideal: “Me gustaría lo mismo. Poder seguir haciendo música y no tener tampoco miedo, inseguridades. Hacer lo que quiera, lo que yo sienta que debo componer en ese momento y poder seguir tocando. Tocando, y tocando, y tocando. Eso me gusta. Me encantaría tener una vida dedicada a la música“.

Algodón World Tour, gira mundial que ya lo ha llevado por Estados Unidos y Europa, aterriza en Chile durante su fase por Latinoamérica, con conciertos en Quilpué (4 de agosto), Concepción (5 de agosto) y Santiago (7 de agosto). Las entradas están completamente agotadas.