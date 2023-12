Con son de balada y un toque de jazz. Así suena el arreglo de Te Extraño, el clásico bolero de Armando Manzanero, interpretado por Gloria Simonetti y Jorge Caraccioli, con arreglos, producción y dirección de René Calderón.

Simonetti cuenta a CNN Chile que “fue un trabajo bien minucioso” y, a su vez, un gran desafío. El cover propone una “armónica distinta”, donde ella y Caraccioli pudieron registrar su esencia musical.

Se trata de “una canción que da tres minutos de paz, de introspección, de pensar que todavía el amor existe”, expresa la artista nacional.

Si bien múltiples artistas han llevado esta canción a su propio estilo -como Luis Miguel, Ricardo Montaner, José José y Olga Guillot-, Simonetti optó por salir de su zona de confort y explorar este nuevo estilo.

―¿Qué te llevó a participar de la adaptación de la obra de Armando Manzanero?

―Siempre me llamó mucho la atención este bolero, pero nunca lo había grabado. Al mismo tiempo, pensaba cómo hacer una versión que sea distinta a las tantas versiones que se han hecho del tema y es ahí en donde viene esta colaboración con Jorge Caraccioli. Tratamos de unir o mezclar un poco las dos voces con dos estilos sin que quedaran tan separados, sino que hubiera una unión imperceptible entre una y otra cosa, pero que tuviera un aire más de jazz. Esa fue un poco la razón.

100 Líderes Mayores de Chile

Gloria Simonetti forma parte de las voces más connotadas de la música popular chilena. Ya cuenta con 57 años de trayectoria y en 2019 asumió un importante rol: la vicepresidencia de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

En 2023 la artista obtuvo la distinción 100 Líderes Mayores de Chile, impulsado por la Pontificia Universidad Católica, que destaca a las personas que aportan al desarrollo y cambios sociales del país a través de su talento y experiencia.

―¿Qué se siente haber recibido la distinción de 100 Líderes Mayores de Chile?

―Es muy gratificante que hoy día te reconozcan en vida lo que ha sido una labor de 57 años ininterrumpida. Me parece que para una persona que sigue funcionando, no solo en la parte artística, sino que también como vicepresidenta de la SCD, es muy gratificante. Creo que todos estos premios o estas distinciones debieran hacerse en vida, porque son muchos los que recorren caminos llenos de dificultades, pero siguen en él porque lo aman, y es el caso mío con respecto a la música.

Simonetti participó junto al rapero DrefQuila en el programa Generación Conecta, iniciativa que busca romper con las barreras etarias.

―¿Te has sentido discriminada por su edad en el mundo de la música, a propósito de su participación en Generación Conecta?

―No, porque yo creo que cada gente tiene su propio carril. Yo no soy de las que dice que todo tiempo pasado fue mejor, yo creo que cada cosa tiene su tiempo, tiene su espacio y así como hoy día los urbanos están en primera línea, yo siento que para todo hay gusto y para todo hay espacio. Hay gente que siempre le va a gustar la música romántica, hay otros que les va a gustar el trap y otros que les va a gustar la trova, y así sucesivamente. No se pelea uno con otro, yo creo que hay público para todo.