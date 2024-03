FLORIAN hizo su debut en Lollapalooza Chile 2024.

En su paso por la edición local del festival de música, el artista argentino inauguró la jornada inicial del evento como el primer artista en montar un show sobre el Alternative Stage.

Y ya fuese por la calma emanada de sus cuerdas de guitarra o la nostálgica entonación que brindaba a rimas perspicaces, no tardó en atraer personas a su alrededor.

Ayer estuve toda la noche afuera / Mirando la luna, contando las estrellas / Sentí que estaba con vos / Y que no me importaba que eso fuera una ilusión / Traté de concentrarme para preguntarle a Dios / Por qué es que me duele tan profundo el corazón