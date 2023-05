Puede que su cara te parezca conocida y es porque Anto Bosman se dedicó a la actuación durante algunos años. Participó en teleseries chilenas como Wena Profe, Si yo fuera rico, Pacto de sangre y Verdades Ocultas. Hoy se encuentra alejada de este mundo; en 2020, en plena pandemia, lanzó su carrera musical.

Anto trabaja con dedicación para hacer realidad lo que se propone como artista, lo que ha sido reconocido. Una prueba de ello es su reciente nominación a “mejor nuevo/a artista” en los Premios Pulsar 2023, que se celebran en junio. “Me tiene muy contenta”, dice la cantante en entrevista con CNN Chile.

Desde el minuto uno, define que su trabajo entraría en el género urbano con base en el R&B y el soul, aunque recientemente se atrevió a incursionar en un nuevo estilo. “También fue liberarme de muchos prejuicios que tenía instaurados en mi cabeza respecto al género urbano más duro, porque yo siempre he sido urbana, pero más ligada al R&B, al afro, al pop, y ahora me metí de lleno a lo urbano, ya reggaetón”, revela. Así, el último lanzamiento dio comienzo a una era de Anto Bosman completamente diferente.

La canción Choka Choka se estrenó a finales de abril y el público ha recibido de forma positiva su nuevo estilo. El video suma más de un millón y medio de reproducciones en YouTube. “Me esperaba que fuera bien recibida, y obviamente siempre está esa incertidumbre y nervio de ‘¿les gustará o no?’, pero partiendo porque a mí me encantaba, la saqué igual. Amé esta canción, porque marca una diferencia súper grande de lo que ha sido y va a ser a partir de ahora, por lo menos este año”.

“Tiene muchas visualizaciones y van subiendo muchísimo todos los días. Eso me pone muy contenta, porque al final sé que los números no son lo más importante, pero sí son una manera de retribuirte el trabajo y que uno entienda y diga ‘ok por aquí es’, estoy haciendo las cosas bien”, aclara.

Ir y venir entre dos países

Desde el año pasado, Anto ha estado viviendo intermitentemente entre Chile y México. “Ha sido un desafío super importante no solo en mi carrera, sino que también en mi vida. Estuve todo el año pasado -desde abril hasta noviembre- en México y fue una experiencia super enriquecedora, crecí muchísimo, y sé que suena muy cliché, pero sí, es muy heavy la experiencia, ha sido muy hermosa”, dice la cantante.

Además, Bosman relata lo inesperado que fue todo este proceso: “Cuando tomamos la decisión con Pato, mi pololo, de irnos para allá, fue como ‘dale, cachemos’, y la verdad es que estamos completamente enamorados de México, jamás pensé en la vida que iba a vivir en ese país. Para mí, México no era una opción, yo siempre veía mucho más hacia España o Estados Unidos, nunca había pensado en México. Si no estoy allá ahora es netamente porque me está yendo muy bien acá, pero si no, me hubiera ido hace rato de nuevo”.

Crear y cantar lo que le apasiona

El proceso creativo para hacer música no es igual para todos los artistas, y eso bien lo sabe Anto. Para ella depende de múltiples factores, ya sea qué canción es, el día en que lo hace o su estado de ánimo. Lo que sí tiene claro es por dónde dar el puntapié inicial cuando está desde cero: sonidos. “Anto, ¿qué tienes ganas de hacer?’, se pregunta en las ocasiones en que las pistas que le mandan los productores no la convencen del todo.

A partir de eso, las ideas comienzan a llegar a su cabeza. “Para mí todo el proceso creativo parte desde la musicalidad, desde el beat o la pista. Después de eso me empiezan a surgir ideas de melodías y letras”, comenta la intérprete de Hielo.

La composición también es una parte importante para Bosman. Por ello, explica que “siempre estoy ahí, me gusta que nazca de mí. Soy muy picky, detallista así heavy y tengo que estar presente en cada cosa que hago con mi música en general, desde el beat, letra, video, lanzamiento, en todo”.

Anto explica que no solo el proceso creativo varía en ocasiones; también lo hacen los lanzamientos que dependen de la emocionalidad del momento. “A veces me guío por las estaciones del año o lo que yo estoy sintiendo. Es como ‘ok, esta es más veraniega, tirémosla en verano’ o ‘esta es más de invierno’. Trato de igual ir por ahí, por lo que me llama en el momento”.

Dentro de su discografía, la astrología fue una temática que trabajó en su primer EP Luna en Sagitario y una trilogía de canciones, Eclipse, que salieron a fines del 2022 (Tentándome; Vuelve; Lunar). “Me gusta mucho incluir ese tema en varias de mis canciones, tomo elementos de los signos, mercurio y de cosas así medias locas, porque creo que la carta astral es super íntima y la astrología en general es muy interesante, habla mucho de cómo eres tú, cómo eres como persona”.

Mujeres en la escena urbana chilena

En la música urbana, las mujeres han sabido imponerse y abrirse camino en un género que es reconocido como machista. “No hay tantos espacios para la mujer en la música”, enfatiza Anto, y por lo mismo agradece cada espacio que busque visibilizar su trabajo y el de sus compañeras en la industria.

Hace unas semanas, participó en la primera edición de Mujeres que Suenan, realizada en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). La instancia también reunió a Shirel, Cancamusa, Sol Barrios y Masquemúsica. “Es super importante generar estos espacios para poder cantar, ya que aquí en Chile no hay tantos espacios para cantar y mostrar tu música en vivo, y sobre todo que éramos puras mujeres, ¿qué mejor?”.

Anto cuenta cómo fue ser parte de este espacio femenino: “Hermosa la experiencia, fui con banda, con mi guitarrista y mi baterista. Amo mucho cantar en vivo, para mí es mi top uno de cosas que amo en la música. Yo vivo para los lives, para la gente. Me gustaría que se dieran más instancias así”.

Respecto a colaboraciones soñadas, Anto cuenta cuál es su top 3: “Me gusta mucho Paloma, pero eso es lo típico, es obvio que cualquier persona te diría Paloma Mami. Quizás más nuevas, como Shirel, ella me gusta mucho, creo que es una tremenda artista. El otro que me gusta harto es Young Cister. Hay muchos artistas, pero ese sería mi top 3: Paloma Mami, Shirel y Young Cister”.

Nueva etapa, nueva Anto Bosman

El lanzamiento de Choka Choka marca un nuevo camino para Anto y su trabajo en la música, el cual últimamente ha estado bastante movido: “Hemos tenido dos semanas duras, pero que han sido super bacanes porque hemos viajado harto. Por ejemplo, estuvimos en Illapel. Así que hemos estado con muchos shows en muy poquito tiempo. Y es bacán, porque esa era nuestra meta para todo este año, queremos tocar, tocar en vivo”.

“Esta nueva etapa de Anto Bosman es muy urbana, mucho más enfocada al reggaetón duro, estaré empezando esta nueva carrera musical ligada a lo urbano. He sacado muchas canciones, como 18, pero nunca reggaetones duros. Quiero involucrarme más con eso”.

De todas formas, quiere tratar de marcar su sello siempre: “Si bien estoy haciendo reggaetón, vengo del R&B, del soul, de otra rama de lo urbano, quiero darle eso a mis canciones, darles lo melódico. No siempre ‘chanteo, chanteo, sin parar’, quiero darle lo melódico, que el día de mañana digan ‘ah, esta canción es de la Anto’, que se reconozca mi trabajo”