Emma Watson se sumó a las palabras de su compañero de Harry Potter, Daniel Radcliffe, y del protagonista de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Eddie Redmayne, y entregó su apoyo y simpatía a las personas transgénero.

Las declaraciones de la actriz que dio vida a Hermione en la saga de Hogwarts llegaron tras la polémica opinión de J.K. Rowling, la escritora de los libros.

Rowling dijo que se resistía a separar el sexo biológico del concepto de género. “Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”, comentó en Twitter.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020