(CNN) – Independientemente de lo que Tony McNamara haya hecho con Poor Things, su hijo merece una parte del cheque de papá.

A la escandalosa y frecuentemente sucia adaptación del guionista nominado al Oscar de la novela de Alastair Gray sobre Bella Baxter, una mujer fallecida reanimada con el cerebro de un niño no nacido, no le faltan líneas citables. Pero es difícil superar el momento en que Bella, al escuchar a un bebé llorar, se levanta en medio de la cena y anuncia: “Debo ir a golpear a ese bebé“.

“Es mi frase favorita”, dijo McNamara a CNN, y no se atribuye ningún mérito por ello.

“Estábamos trabajando en Bella, la joven Bella, y ella era un poco amable”, dijo. “Y yo decía: ‘es raro, porque los niños no son así’”. McNamara le contó a su director Yorgos Lanthimos sobre un viaje a un restaurante con su hijo de tres años, quien se irritó con uno de sus clientes más jóvenes.

“Los niños son sólo instintos. Dicen: ‘Eso me molesta’. Voy a terminar con esto’”, recordó el guionista. Entonces el niño se le ocurrió la solución obvia: “Vamos a darle un puñetazo a ese bebé”.

“Yorgos dijo: ‘Está bien, necesitamos ese espíritu’”. Apareció en la película.

Su película, una picaresca bulliciosa deudora de Frankenstein de Mary Shelley y la construcción del mundo de Terry Gilliam, combina celo con cavilaciones sobre lo que es estar vivo en una sociedad que busca poner a las mujeres en una caja.

En cierto sentido, Poor Things es la prima cachonda de Barbie de Greta Gerwig –un esfuerzo existencial similar– pero su audacia y ambición eclipsan las del éxito de taquilla de mil millones de dólares. Ganadora del León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, la película ahora se estrena en todo el mundo con la vista puesta en la temporada de premios.

Bella, interpretada por una nunca mejor Emma Stone, es el resultado de un experimento del Dr. Godwin Baxter, interpretado por Willem Dafoe, un científico inconformista que vive en un Londres victoriano y steampunk.

Godwin encontró el cuerpo sin vida de Bella en el río Támesis y le trasplantó el cerebro de un bebé. Una descarga eléctrica después y nace una nueva vida; y aunque el cerebro y el cuerpo no están sincronizados, la mente de Bella sale corriendo de la infancia para ponerse al día.

Casi de inmediato anhela la libertad, y cuando el petulante Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) llega a su puerta, encantado por su belleza, ve una oportunidad para la aventura.

Lanthimos llevaba años queriendo adaptar la novela de Gray, pero nadie estaba interesado en financiar el proyecto. Luego hizo “La Favorita” (2018); Diez nominaciones al Oscar después, “Pobres Cosas” no parecía tan impensable.

La adaptación de McNamara es una revisión significativa. El libro está escrito como una serie de cartas de personajes masculinos en la vida de Bella, mientras que su guión le permite a Bella reclamar su propia narrativa.

“Siempre íbamos a contar la película como si fuera suya, así que fue una libertad, porque sabía que tendríamos que inventar el viaje hasta cierto punto, porque no está todo ahí”, dijo McNamara.

“Amo cada aspecto de ella”

“Me encanta cada aspecto de ella“, dijo Stone sobre Bella. “La idea de una mujer que empieza desde cero y se enamora de todas las cosas que suceden en la vida: lo bueno y lo malo. Que esté tan fascinada por todo y hambrienta de experiencias, creo que fue realmente inspirador”.

Lograr que Bella se pusiera de pie con su cerebro de bebé fue un desafío, pero Stone dijo que no podía buscar inspiración en su propio niño pequeño.

“Yorgos y yo nos dimos cuenta desde el principio (y Tony también) de que en realidad no era comparable (al desarrollo normal de un niño)”, explicó. “Ella ya es un cuerpo adulto, por lo que no es como si sus huesos estuvieran creciendo a medida que aprende a caminar… Fue casi más como un invento, más robótico, entrecortado o extraño”.

Ramy Youssef interpreta a McCandles, el asistente de Godwin e interés amoroso de Bella, quien tiene la tarea de monitorear su progreso.

“Ella está simplemente en otro nivel”, dijo Youssef de Stone. “Ella es muy consciente emocionalmente de la forma en que seguía a su personaje. La forma en que fue capaz de abordar todos los diferentes puntos del desarrollo de su personaje, independientemente del orden de rodaje”.

La aventura de Bella hace su primera parada en Portugal, antes de navegar a través del Mediterráneo hasta Alejandría, Egipto y París. Paralelamente corre su propia odisea psicosexual.

El sexo juega un papel importante en “Poor Things”: es una forma en que Bella aprende a comprender su cuerpo y cómo otros lo codician.

Lo que comienza como una primera exposición entusiasta pero repugnantemente abusiva cuando la mente de Bella es joven (“¿Por qué la gente no hace esto todo el tiempo?”, pregunta ingenuamente) evoluciona hacia un estado más empoderado.

Hay en ella un feminismo de tercera ola, sexualmente positivo, llevado a los extremos cuando Bella descubre que puede sacar provecho de la actividad que ama y recurre a la prostitución para financiar sus estudios. “Somos nuestro propio medio de producción”, bromea.

Poor Things sirve para refutar el argumento de que las escenas de sexo no hacen avanzar la trama . McNamara, quien también escribió The Favourite y The Great, está bien posicionado para opinar.

“Tengo un enfoque simple: nunca escribo una escena de sexo“, dijo. “Estoy escribiendo una escena que hace evolucionar a los personajes y hace avanzar la historia. Si tienen que tener relaciones sexuales para que eso suceda, entonces es una escena de sexo”.

“La idea de que la sexualidad no es parte de la humanidad y no debería mostrarse; realmente no lo entiendo. Es algo poco sincero por parte de un artista ser así, y poco sincero por parte de una sociedad”, añadió.

“Gran parte del trauma tiene sus raíces en nuestras actitudes hacia él”, continuó McNamara. “Obviamente, el cine y la televisión ciertamente no han ayudado en ocasiones, pero creo que ahora la industria está muy reflexiva sobre cómo se hace todo eso, y creo que debería ser así.

Yorgos y Emma tienen un buen punto: a nadie le importa si estás filmando a alguien en una película, y a nadie le importa si el peor aspecto de nuestra humanidad es (clasificado) PG. ¿Pero un gran aspecto de nuestra humanidad, nuestra sexualidad, no debería verse? Para nosotros es como, ‘¿Qué?’”

Bella no se avergüenza de su apetito sexual y actúa con una franqueza que desarma a sus pretendientes. La actuación de Stone salta furiosamente hacia la noción, con escenas gráficas, a menudo hilarantes, a expensas de los hombres, casi todos los cuales buscan controlar a Bella.

Duncan Weddeburn es la prueba A: “Es un libertino clásico”, dijo Ruffalo, refiriéndose en broma al personaje como “mi identificación”.

“Lo que dice es totalmente narcisista… o simplemente tan florido en su vulgaridad”, añadió. Sin embargo, cuando Bella habla públicamente de sexo en sus propios términos directos, Duncan la amonesta y le dice a Bella: “Te limitarás a tres frases: ‘Qué maravilloso’; ‘Contento;’ y ‘¿Cómo hacen la masa tan crujiente?’” (Por lo que rápidamente recibe una bofetada.) Una vez que la libido y la curiosidad intelectual de Bella superan a las de Ducan, rápidamente pierde el control sobre ella.

La figura paterna de Godwin, a quien Bella se refiere como “Dios”, es más compleja pero también controladora. Mutilada por su propio padre científico, para Godwin, Bella es la niña que de otra manera no podría concebir.

“Fue el papel más alegre que jamás haya interpretado”, dijo Emma Stone.

“Están bellamente escritos”, dijo Dafoe. “Para mí es interesante cómo se posiciona en relación con el viaje de Bella”.

“No se detiene en su victimización, en su tragedia. Intenta convertirlo en algo hermoso”, dijo el actor. “Él es una especie de lado oscuro de lo que le sucede a Bella; ambos son personas que han sido agraviadas”.

“Es un hombre de ciencia (y) se siente humillado por permitir que las emociones se involucren”, añadió Dafoe. “Él básicamente se enamora de ella, no totalmente paternalmente”.

Es difícil para cualquiera en “Poor Things” no enamorarse de Bella, ya sea por su belleza o, eventualmente, por su cerebro. La película hace de la ingenuidad de Bella una virtud: su mente primero muestra inocentemente un espejo de los códigos y comportamientos sociales, antes de volverse más educada y comenzar a interrogarlos seriamente.

Las dinámicas de género son la forma en que se anuncia la política de la película, pero Poor Things es más que una simple batalla por la autonomía femenina, sugirió McNamara.

“Yorgos tenía esta frase: ‘Estamos haciendo una película sobre la monstruosidad que es la sociedad’”, dijo el guionista.

“No podemos dejar a una persona sola para que experimente su vida de una manera liberada y curiosa y encuentre su propio camino. Eso parece estar más allá de nosotros como seres humanos, como sociedad”, añadió.

Pero la película también quiere quedarse con el pastel y comérselo. Para adoptar una visión freudiana de los acontecimientos, Bella nace toda ello, crece para aprender y luego rechaza el superyó que le impone la sociedad. En cambio, se contenta con trabajar en su ego –su “yo inquisitivo”– con la ambición de que su crecimiento personal pueda cambiar la sociedad en el futuro. “Si conozco el mundo, puedo mejorarlo”, declara Bella con confianza.

A veces hace falta un monstruo para mostrarnos nuestros defectos; Y aunque Bella no es la primera en el cine en hacerlo, el turno de Stone es original.

“En ese momento dije que era mi papel más difícil hasta la fecha”, dijo la actriz, “lo cual me arrepiento un poco, porque dos años después, mirando hacia atrás, fue el papel más alegre que jamás haya interpretado”.

Hacia el final de la película, Duncan Wedderburn, lleno de bilis, le grita a Bella que es una mujer con “un cuerpo que no se puede saciar y una mente que separa a la gente”.

Su intención es ser un insulto, aunque la película dice lo contrario. En última instancia, Poor Things dice que estas cualidades no sólo deben celebrarse, sino que van de la mano. “Si conozco el mundo, puedo mejorarlo”: el doble sentido no es casualidad.

Poor Things se estrenará ampliamente en los EE. UU. el 22 de diciembre y en el Reino Unido el 12 de enero.