¡Buenas noticias para los fanáticos del rap! Eminem confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio.

El anuncio llega poco después de su aparición en el draft de la National Sports League Drafts (NFL) de Estados Unidos, a través de un tráiler publicado por el propio Marshall Matthews en su Instagram.

En este, se puede ver a un reportero especializado en crímenes reales hablando de la muerte de Slim Shady, el álter ego de Eminem, quien afirma que “a través de sus complejas y a menudo criticadas rimas de trabalenguas, al antihéroe conocido como Slim Shady no le han faltado enemigos”.

50 Cent, antiguo colaborador del rapero, también hace un cameo en el video, afirmando que “no es un amigo, es un psicópata“.

Sin dar fechas exactas, Eminem solo escribió como pie de foto “THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE). Verano de 2024″.

Por ende, el estreno del duodécimo disco de su trayectoria estaría contemplado para los meses de invierno del hemisferio sur.

Acerca de Slim Shady

Slim Shady ha sido, durante mucho tiempo, un álter ego distintivo del artista utilizado para representar un lado más oscuro y provocativo de su arte.

Sus primeras incursiones en la música se remontan a Slim Shady EP, en 1997, y The Slim Shady LP, dos años más tarde.

A través de este personaje ficticio, Eminem ha creado un espacio para explorar temas y emociones más agresivas y violentas; rasgos que, además de generar controversia, lo han establecido como uno de los raperos más polémicos de su generación desde el inicio de su carrera.

El último estreno musical de Matthews, en tanto, remonta a enero de 2020, año en que lanzó -por sorpresa- Music to Be Murdered By, con el cual logró alcanzar el primer puesto del Billboard 200.

Además, dicha entrega fue cuna del exitoso sencillo Godzilla, una colaboración con el fallecido artista Juice WRLD.