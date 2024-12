Elton John confiesa que se está quedando ciego: “Hace cuatro meses que no puedo ver y mi ojo izquierdo no está en su mejor estado”

En septiembre, el músico había informado a través de Instagram que la infección ocular le había provocado visión limitada en uno de sus ojos y que su recuperación sería un proceso lento. Ahora, ha revelado que su condición ha avanzado, dejándolo prácticamente sin visión.

El legendario músico Elton John, de 77 años, ha revelado que enfrenta graves problemas de visión a causa de una infección ocular contraída el verano pasado al sur de Francia.

Durante el estreno del musical The Devil Wears Prada, en el que participa, el artista mostró las dificultades que atraviesa debido a esta afección.

“No he podido venir a muchas de las previas porque, como saben, he perdido la vista. Por lo tanto, es difícil para mí verlo, pero me encanta escucharlo, y, vaya, sonó bien esta noche”, comentó el icónico cantante y compositor.

Elton John también confesó: “Desgraciadamente, perdí la visión de mi ojo derecho en julio porque tuve una infección en el sur de Francia y ya hace cuatro meses que no puedo ver, y mi ojo izquierdo no está en su mejor estado”.

En septiembre, el músico ya había comunicado a través de Instagram que la infección le había dejado con visión limitada en uno de sus ojos y que la recuperación sería un proceso lento.

Aunque actualmente su ojo derecho está afectado y el izquierdo sigue sin mejorar completamente, Elton mantiene una actitud positiva.

“Tengo esperanza y ánimo de que todo irá bien, pero en este momento estoy un poco estancado”, destacó.