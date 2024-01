(CNN) – Elton John se unió oficialmente al club de élite EGOT cuando ganó un Emmy este lunes por su especial de Disney Plus Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium.

John se une a las filas como ganador de un EGOT, el acrónimo reservado para quienes ganan un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, y encuentra su lugar entre otros artistas legendarios como Jennifer Hudson , Mel Brooks, John Legend, Whoopi Goldberg, Audrey Hepburn y más.

Anteriormente, ganó dos premios Oscar en la categoría de Mejor canción original en 2020 y 1995 por (I’m Gonna) Love Me Again en Rocketman (2019) y Can You Feel The Love Tonight en El rey león (1994), respectivamente.

En 2000, John ganó el premio Tony a la Mejor banda sonora original (música y/o letra) escrita para teatro por la obra Aida. También ha ganado seis premios Grammy.

El EGOT de la estrella de rock se completó el lunes con su victoria en la categoría especial de variedades destacadas para el especial Dodger Stadium de 2022, que capturó su última actuación en la gira norteamericana en el estadio de béisbol de Los Ángeles en medio de la gira de despedida de John.

John no estuvo presente en la ceremonia de los Emmy del lunes, pero dijo en un comunicado enviado a CNN que se siente “increíblemente honrado de unirse al increíblemente talentoso grupo de ganadores de EGOT esta noche“.

“El viaje hasta este momento ha estado lleno de pasión, dedicación y el apoyo inquebrantable de mis fans en todo el mundo. Esta noche es un testimonio del poder de las artes y la alegría que traen a todas nuestras vidas”, dijo. “Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera, estoy increíblemente agradecido”.